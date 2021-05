Castel San Pietro Terme (BO). “Il bambino intermittente” (Miraggi editore) è il titolo del libro di Luca Ragagnin, che verrà presentato venerdì 28 maggio, ore 18, alla Lagosteria del Laghetto Scardovi di Castel San Pietro Terme, nell’ambito del ciclo di incontri letterari “Castello: strade di parole” a cura di libreria Atlantide, in collaborazione con l’autore Alberto Alberici e con Pro loco di Castel San Pietro Terme. Patrocinio del Comune. L’autore dialogherà con Alberto Alberici.

“L’infanzia è tutto tranne che infantile”, la realtà vista attraverso l’immaginazione di un bambino eccezionale. Il piccolo Berg vive in una città del Nord con la madre professoressa. Ha molti nomi inventati e da un certo punto in avanti anche una sorella (immaginaria?). Ha un padre che possiede un Maggiolino giallo a pois rosa e gli insegna i nomi degli alberi e dei funghi. Ha dei nonni di città che lo educano all’uso filosofico degli agnolotti e alla contemplazione del Meccano. Ha dei nonni di mare che lo accompagnano nella crescita, da una cucina con finestra sulle onde e da uno sgabuzzino magico.

Berg cresce rimodellando la realtà, in un travaso continuo di immaginazione, e così attraversa l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta. Da bambino ha molti “nemici”, conosce man mano il pericolo metafisico degli oggetti, l’inesorabilità dei pensieri altrui, gli anni di piombo; da ragazzo – stupito e incredulo – l’amore e il risveglio di un’intera città industriale; da adulto la forza e l’abbandono, l’affollamento muto e una solitudine che continua a sfrigolare con le sue molteplici voci interiori.

Un racconto componibile e anch’esso intermittente che saltabecca tra le varie epoche della vita di Berg, che sono anche le epoche della nostra storia recente e che sono, forse, le epoche della vita di tutti noi.

Luca Ragagnin (Torino, 1965) è autore di una vasta opera in prosa e in versi. Ha pubblicato cinque romanzi, sette raccolte di racconti e volumi di saggi, poesia, teatro e saggistica. Come autore di testi musicali ha scritto per Mina, Venditti, Subsonica e molti altri. La sua ultima collaborazione musicale è “Testimone di passaggio” (Vrec, 2020), album solista di Flavio Ferri (Delta V). Il suo ultimo romanzo è “Il bambino intermittente” (Miraggi, 2021).

Alberto Alberici nasce a Castel San Pietro Terme nel 1965. Dopo studi universitari in economia entra nel mondo della moda dove da oltre trent’anni opera tra Milano, Bologna e Firenze. Appassionato di letteratura e scrittura, pubblica con la casa editrice Minerva due romanzi, “Ceralacca” nel 2017, “Ero” nel 2019.

Il prossimo incontro

Il ciclo di incontri proseguirà giovedì 10 giugno, cortile Ex Asilo nido – piazza G. Galilei: Melissa Magnani presenta Teodoro (Bompiani editore).

La rassegna è supportata anche da alcune realtà locali quali “Giardino degli Angeli”, Lagosteria, Erboristeria Camomilla, E. B. Abbigliamento.

Gli incontri si terranno nel rispetto delle normative vigenti, con distanziamento e registrazione dei dati dei partecipanti. Per la necessaria prenotazione contattare Libreria Atlantide: tel. 051.6951180; email: info@atlantidelibri.it. Eventuali posti non assegnati saranno resi disponibili il pomeriggio stesso.