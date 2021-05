Imola. Sabato 22 maggio si è tenuta la cerimonia di consegna del defibrillatore, acquistato con le donazioni raccolte lo scorso anno, presso l’Istituto Itis Alberghetti. Purtroppo a seguito del protrarsi degli effetti della pandemia da Covid la cerimonia è stata sempre posticipata fino ad ora.

Alla consegna erano presenti, oltre al promotore della manifestazione Antonio Ussia, il presidente del Consiglio Comunale Roberto Visani, il presidente dell’associazione Bof Alfonso Bottiglieri, la preside Vanna Monducci e il dottor Neri come rappresentante dell’Ausl di Imola.

Nonostante la pandemia, nel 2020 il Memorial si è svolto tramite una diretta Social con la partecipazione di atleti ed amici che in questi anni hanno supportato costantemente l’iniziativa. Altresì è stata indetta un asta benefica di cimeli sportivi che ha permesso l’acquisto del defibrillatore donato alla scuola.

Questo è il sesto defibrillatore che, tramite la commemorazione in ricordo del padre Nicola Ussia, la famiglia dona a realtà importanti come associazioni Sportive e scuole del comprensorio.

Il dottor Neri, la preside e il presidente del Consiglio Comunale ringraziano la Famiglia per questo gesto: “Siamo stati fin da subito felici di collaborare e supportare questo progetto proposto dal nostro socio Antonio Ussia, in quanto pensiamo che possa essere uno strumento valido per avvicinare i giovani a tali problematiche ed incitarli e spronarli a ‘non mollare mai’, ancora di più ora che le nostre vite stanno pian piano ritornando “alla normalità e dopo un periodo buio che ha visto anche i giovani isolati e distanti tra loro nel quotidiano”, dichiara il presidente dell’associazione BOF Bottiglieri.

Sabato 12 Giugno 2021 dalle 15 presso il Centro Sociale “La Stalla” si terrà nuovamente e finalmente nella sua consueta veste il 7° Nevergiveup Memorial Nicola Ussia con l’organizzazione dei tornei di calcio e beach volley.