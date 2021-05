Faenza. “Una terra fantastica – tra natura e folletti nel Parco della Vena del Gesso Romagnola”, “Uomini e lupi in Romagna e dintorni- realtà e mito, attualità e storia”, “E per tetto un cielo di foglie – I boschi sub-mediterranei di roverella sulla Vena del Gesso romagnola”: questi sono i titoli delle tre nuove pubblicazioni della casa editrice cesenate “Il Ponte Vecchio“), scritte rispettivamente da Francesco Rivola (illustrazioni di Veronica Chiarini), Eraldo Baldini e Marco Galaverni, Sandro Bassi.

Il primo libro nasce per volontà dell’Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Romagna, e costituisce una vera e propria celebrazione della Vena del Gesso romagnola, realtà coinvolgente nei suoi orizzonti che suscita nell’animo dell’autore un senso incantato di leggenda, e questo perché nella storia vengono evocati favole, folletti, storie, dicerie, leggende e meraviglie che hanno luogo in un contesto incantato. Il libro è illustrato da Veronica Chiarini, geologa, speleologa e collaboratrice dell’Ente. In questo modo il lettore visiterà il Parco, vivendone insieme le forme reali e le storie incantate della cultura popolare.

Grazie a un’approfondita ricerca storico-documentaria, il libro di Eraldo Baldini e Marco Galaverni ricostruisce invece la storia del rapporto tra l’uomo e il lupo , la sua recente evoluzione e la “riconquista” da parte dell’animale di alcuni spazi ormai abbandonati; spesso il lupo viene infatti visto come un essere infido, malvagio e letale. Questo scritto ha quindi come scopo quello di sfatare falsi e vecchi luoghi comuni, in un certo senso “promuovendo” una riconciliazione tra l’uomo e questo straordinario animale, che oltre ad essere emblema di fierezza, libertà e forza è anche un predatore eccezionale, che nel corso del tempo ha saputo adattarsi a mille cambiamenti.

Il libro di Sandro Bassi prende spunto dal fatto che uno degli habitat che coprono il versante nord e sud della Vena del Gesso è l’habitat “Boschi orientali di quercia bianca”, boschi di notevole valore naturalistico caratterizzati dalla dominanza di roverella.

La finalità e l’ambizione di questo lavoro è quello di contribuire all’informazione e alle comunicazioni reciproche relative agli aspetti più immediati dei boschi di roverella e delle altre forme di vegetazione complementare. Le fotografi e presenti servono per chiarire i concetti espressi suscitando curiosità ed interesse per i boschi di querce. L’opera è molto snella e strutturata in modo da renderne facile la consultazione. L’autore in questo libro si è prodigato ad esprimere la sua grande passione, alta professionalità e vasta competenza per gli alberi, per la natura e per il Parco regionale della Vena del Gesso romagnola di cui è un’esperta guida ambientale ed escursionistica ma soprattutto un grande estimatore.

La presentazione dei libri

I tre libri saranno presentati nell’ambito di una iniziativa che si terrà domenica 30 maggio la centro visitatori “Casa del Fiume” (via Rineggio 22, Borgo Tossignano).

Durante la giornata sarà possibile visitare gli stand delle aziende agricole del Parco della Vena del Gesso romagnola, lo spazio informativo. Vi saranno inoltre attività didattiche e ludiche con bambini e passeggiata alla conoscenza delle erbe spontanee. A cura delle Guardie ecologiche volontarie CpGev di Bologna.

Ore 14.30 Laboratorio didattico per bambini a cura di Maria Pia Montevecchi (Info e prenotazioni: 3355931930 Evento gratuito).

Ore 15.30 Passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee e del loro utilizzo a cura della dott.ssa Marani Agnese (Info e prenotazioni: 3474276457. Evento gratuito).

Presentazione dei libri del parco (info e prenotazioni – max 50 partecipanti: cell. 328.7414401. Evento gratuito. Ai partecipanti verranno donate le pubblicazioni). Moderatore: Fiorenzo Rossetti.

Ore 10.30: presentazione della nuova “Carta dei sentieri” del Parco della Vena del Gesso romagnola e della pubblicazione “Sicuri sulla Vena del Gesso. Vademecum per camminare in un Parco”. Di Fiorenzo Rossetti. Cai e Soccorso alpino e spleleologico.

Ore 15: presentazione del libro “Una terra Fantastica. Tra natura e folletti nel Parco della Vena del Gesso Romagnola” di Francesco Rivola. Illustrazioni di Veronica Chiarini.

Ore 17: presentazione del Libro “Uomini e Lupi in Romagna e dintorni” di Eraldo Baldini e Marco Galaverni.

(Annalaura Matatia)