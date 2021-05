Imola. Il programma delle iniziative organizzate dal Comune per celebrare la Festa della Repubblica, mercoledì 2 giugno, prevede due momenti. Il primo, alle 17,30 nello scalone – androne del palazzo comunale vedrà il sindaco Marco Panieri deporre una corona alla lapide dell’Albo d’oro. Sarà esposto il Gonfalone della Città di Imola, con la Medaglia d’Oro al valor militare per attività partigiana. Interverranno i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, della Polizia Locale, delle associazioni d’arma e partigiane.

Il secondo momento si svolgerà alle 18, in piazza Matteotti ed avrà come protagonista la Banda Musicale Città di Imola, che si esibirà in concerto con la Filarmonica Imolese, con la direzione del maestro Gian Paolo Luppi. Il programma prevede l’esecuzione dei seguenti brani: di Fulvio Creux, 4 Maggio; di Giuseppe Verdi, La Forza del Destino sinfonia; di Gustav Holst, First Suite in Eb; di Jacob De Haan, Oregon; di Ennio Morricone, My name is Nobody; di autori vari, Santana, a portrait; di Zequinha de Abreu, Tico Tico; di Henry Fillmore, Rolling Thunder; di Michele Novaro, Inno di Mameli.

Per accedere ai posti a sedere è obbligatorio prenotare – L’ingresso al concerto in piazza Matteotti è gratuito, con prenotazione obbligatoria dei posti a sedere. Infatti, al fine del pieno rispetto delle normative vigenti in materia di contrasto alla diffusione del Coronavirus, il pubblico potrà seguire il concerto prenotando i posti a sedere allestiti all’interno di un’area appositamente delimitata. I posti saranno distanziati fra loro come previsto dai protocolli di sicurezza; inoltre il pubblico avrà l’obbligo di indossare la mascherina anche una volta seduto, durante tutta la manifestazione.

Proprio per garantire il necessario distanziamento dei posti a sedere, l’accesso potrà avvenire solo tramite prenotazione online nel sito visitareimola.it (home page – sezione Zoom ‘Concerto Banda’) compilando il modulo con tutti i dati richiesti. Potranno essere prenotati con ciascun indirizzo mail al massimo 4 posti (fatta eccezione per i nuclei famigliari numerosi) e dovrà essere obbligatoriamente specificato se trattasi di congiunti o altro. Le prenotazioni possono essere fatte a partire dal 26 giugno fino alle 12 di martedì 1 giugno e saranno confermate tramite mail nella quale sarà inoltre indicato il posto assegnato.