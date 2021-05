Terzo appuntamento di Medicina Teatro. Sabato 29 e domenica 30 maggio, alle 17.30 al Magazzino Verde, è in scena “Pollicino”, della Compagnia Arte e Salute Ragazzi in collaborazione con La Baracca, per il pubblico da 6 a 10 anni. Pollicino è diverso dagli altri fratelli: è piccolo, ma proprio perché è così minuto vede e sente ciò che per gli altri è impossibile. La sua diversità fisica si traduce in una differente percezione del mondo e in un diverso modo di sentire e creare. La storia del protagonista è un viaggio avventuroso e a tratti terribile, ma anche necessario e possibile. Un invito a conservare la memoria dell’infanzia, perché di orchi famelici se ne possono incontrare ovunque nel tempo e nel mondo.