Imola. Maleducazione e scarsa sensibilità per i beni pubblici e per l’ambiente: così si spargono i rifiuti in giorno per la città e anche nei suoi parchi storici. Per fortuna non è tutto così, anzi nella cittadinanza sta crescendo una importante sensibilità in questa direzione. Lo dimostra la Scuola e Disciplina del di Kung fu di Imola. Infatti, durante l’ultimo allenamento nel parco prospiciente il parcheggio Tozzoni, su proposta del maestro Davide Giovannini, gli atleti dei corsi di Warriors kung fu e “I cinque cicloni” hanno dedicato parte dell’allenamento per raccogliere rifiuti e cartacce presenti nel parco.

Dalla prossima settimana infatti la scuola di Giovannini si trasferirà al parco delle Acque Minerali con tutti i corsi, ma ha voluto non essere indifferente al degrado e all’inciviltà e contribuire, nel suo piccolo, a migliorare un pezzettino di città, o meglio di verde cittadino.

“Ci tenevamo – le parole del maestro – a non essere indifferenti allo sporco e all’inciviltà che sono presenti in questo bel parco, frequentato da sportivi e famiglie. Per questo motivo nell’ultimo allenamento abbiamo fatto un riscaldamento particolare, raccogliendo tutti i rifiuti che siamo riusciti a trovare nella zona in cui ci allenavamo. Abbiamo trovato di tutto, dai pacchetti di sigarette, a bottigliette e lattine, poi fazzoletti e mascherine e tanti altri rifiuti. Sarebbe necessario pulire anche tutto il parcheggio, ma è troppo grande e ci vorrebbe molto più tempo, per le nostre sole forze. E dire che basterebbe poco per non sporcare, i bidoni dei rifiuti non mancano. Quando saremo al parco delle Acque minerali per gli allenamenti, se sarà necessario, aiuteremo anche lì al mantenimento del verde ecologico”.