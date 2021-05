Nella serata di venerdì 28 maggio, i carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno identificato 766 persone, controllato 573 veicoli, 62 esercizi pubblici e sanzionato 45 persone, quasi tutte per aver violato la normativa di riferimento che vieta gli assembramenti di persone.

In particolare, a Imola una ventina di militari dell’Arma hanno sanzionato 38 giovani, tutti sulla ventina in centro storico. Alcuni di questi, alla vista degli uomini in divisa impegnati nello svolgimento dei servizi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, si sono innervositi, assumendo un atteggiamento arrogante e poco collaborativo.

La cliente di un bar ha esagerato col suo atteggiamento oltraggioso verso i carabinieri ed è stata denunciata, mentre due persone ubriache che stavano importunando i passanti del centro cittadino, sono stati sanzionati per ubriachezza molesta.