Imola. Proseguono gli appuntamenti di lettura, a cura di ExtraVagantis Teatro, ogni martedì, dalle 18 alle 20, nel Parco dell’Osservanza, nell’area verde tra le entrate degli ex reparti 8 e 5. Due ore in tutto: nella prima ora verranno presentati testi per bambini e nella seconda ora testi per adulti.

Martedì 1 giugno: “Baci e abbracci” e una riduzione di “reparto numero 6” di Anton Cechov, con la musica dal vivo di Maurizio Piancastelli. Le letture sono ad opera di Patrizia Ama, Laura Bittoni, Serena Camaggi, Lisa Cenosi, Adriano Dallea, Paolo Facchini, Marina Mazzolani.

Occorrerà sedersi (o sostare) distanziati e con mascherina. Non sono previste sedie: sarà possibile sedersi sull’erba o ci si dovrà attrezzare autonomamente con stuoie, coperte, cuscini, sgabelli. Le panchine disponibili saranno riservate ad eventuali persone con difficoltà.

Gli appuntamenti sono all’interno della XII edizione del Festival “DDT”, curato da ExtraVagantis Teatro, con la direzione artistica di Marina Mazzolani, che si realizza con il contributo del Comune di Imola.