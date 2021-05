Imola. Varca i confini romagnoli e si estende al territorio della città metropolitana di Bologna la progettualità sportiva dell’Asd Pallavolo Imola/Solovolley, da sempre contraddistinta dal genuino operato in ambito giovanile, sostenuta dal contributo della Bcc della Romagna occidentale.

L’obiettivo non cambia. Avviare giovani e giovanissimi alla sana attività motoria in totale sicurezza come fonte primaria di aggregazione, socialità e formazione. Così, in un periodo caratterizzato dalle concrete difficoltà organizzative e dagli imprevisti esborsi economici per l’adeguamento delle strutture e delle attrezzature ai protocolli di contenimento anti-contagio, il sodalizio del volley imolese guarda già al futuro.

Merito degli ottimi risultati raccolti sul campo. La prima squadra maschile, raggiunta la salvezza anticipata nel Campionato Regionale di Serie D con una rosa formata da tutti atleti di Imola, non nasconde le proprie ambizioni di promozione puntando forte sul proprio vivaio. Stesso sogno nel cassetto anche per la formazione femminile, impegnata nella medesima categoria con un organico tutto locale. Per non parlare della crescita esponenziale di uno dei più floridi settori giovanili della zona.

Continua con profitto, inoltre, la collaborazione con Pallavolo Bologna. L’Asd Pallavolo Imola/Solovolley è tra i fondatori del valente progetto felsineo insieme ad altre sei società dell’area della città metropolitana. Sforzi che garantiscono la presenza di una squadra nella serie B Nazionale, una in serie C, una nella D Regionale, tre compagini Under19 ed altre tre Under17. Tra quest’ultime, una Regionale nella quale militano molti atleti imolesi che si allenano negli impianti cittadini.

“La Bcc della Romagna Occidentale al nostro fianco è un valore aggiunto in termini assoluti per quanto riguarda la consacrazione strategica di un progetto che strizza l’occhio ad un territorio ampio come quello dell’area metropolitana bolognese – spiega il direttore sportivo dell’A.S.D. Pallavolo Imola/Solovolley, Pier Ugo Pedretti -. Un punto di incontro coerente tra la concretezza della quotidiana operatività, ben salda al processo di valorizzazione educativa attraverso la sana pratica motoria, ed i valori cari all’istituto di credito come la territorialità e la fiducia nei giovani”.