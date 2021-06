Imola. Carlo Polito, bolognese di 52 anni, è dal primo giugno il nuovo direttore del presidio ospedaliero di Imola, a seguito della selezione pubblica avvenuta nei mesi scorsi per ricoprire questo incarico, mantenuto fino ad oggi ad interim dal dottor Andrea Neri.

Laureato in medicina e chirurgia a Bologna nel 1994, il dottor Polito ha acquisito una doppia specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, ottenuta nel 1998, e in Medicina Legale nel 2006. Oltre a due master: uno di primo livello di in Programmazione, gestione e valutazione dei servizi sanitari e socio assistenziali e uno di secondo livello in Politiche Sanitarie.

Tra i numerosi incarichi ricoperti: al San’Orsola responsabile dell’”Area Specialistica Cardio Toraco Vascolare e Trapianti” e in precedenza referente del programma aziendale “Logistica sanitaria – Percorsi ambulatoriali integrati”.

“Quello di direttore di presidio è un ruolo assolutamente fondamentale per qualsiasi ospedale – spiega il direttore sanitario Andrea Neri – e il dottor Polito ha solide competenze gestionali ed organizzative e saprà certamente affrontare al meglio gli obiettivi sempre sfidanti che si pone la nostra realtà. Da noi tutti gli auguri di buon lavoro”.