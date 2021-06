Imola. “E così apprendiamo dalle parole della Presidente Poggi che la squadra dell’Imolese sta valutando di trasferirsi a San Lazzaro. Un’altra importante realtà, e purtroppo non sarà l’ultima, che lascia Imola, perché non considerata da questa Amministrazione”. Lapidario il commento di Marinella Vella a nome della lista civica Cappello alla notizia che la squadra della città, appena salva nel campionato di Lega Pro, rischia di abbandonare Imola.

“Il Sindaco ha promesso tanto in campagna elettorale per prendere voti, ma poi non concretizza quelle promesse. La Giunta sta spendendo tanti soldi a pioggia, ha appena approvato un bilancio con oltre 4 milioni di avanzo: e allora tiri fuori quei 22.000 euro che l’Imolese deve pagare per colpa dell’Amministrazione. Se le luci non si accesero quella sera del 15 novembre e la partita saltò, la responsabilità è del Comune, che deve pertanto farsi carico dei danni. Non è corretto che il tutto ricada sulle casse della società. Ci aspettiamo un intervento immediato, perché dalle chiacchiere si passi ai fatti”.