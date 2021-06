Dopo le polemiche dei giorni scorsi sembra in arrivo un compromesso per ristoranti in zona bianca: nessun limite all’aperto, al chiuso massimo 6 commensali per tavola o due nuclei familiari. Resta però il numero massimo di 4 per le zone gialle, sia all’aperto che al chiuso.

Nelle ultime 24 ore in Italia 1.968 positivi e 59 deceduti. Indice di positività al 2% (ieri 1,3%). Nell’Ausl di Imola nessun decesso, ma tornano i contagi: 4 nelle ultime 24 ore. In Emilia Romagna i casi sono stati 232 con un indice al 3,2% (ieri 0,7%), 3 decessi.

Aggiornamento Italia ore 12 del 3 giugno (dati del 2 giugno)

Oggi il saldo tra ingressi e uscite nelle terapie intensive segna – 41, i nuovi ingressi sono 24 (ieri 33), per un totale di 892. I decessi sono 59 (ieri 62) e 1.968 positivi (ieri 2.897) con 97.633 tamponi (ieri 226.272). I morti da inizio pandemia sono 126.342, i casi complessivi sono 4.225.163. Gli attuali positivi sono 205.562 (nelle 24 ore – 4.488).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid sono 5.717 (- 141). Scendono sotto quota 200 m ila gli isolamenti domiciliari: 198.953 persone (ieri 203.259). I guariti nelle 24 ore sono 6.392 per un totale di 3.893.259.

L’Emilia Romagna registra 3 decessi (ieri 1). I positivi sono 232 (ieri 152), con 7.156 tamponi (ieri 19.255). 879 i guariti, in discesa i casi attivi totali: 13.188 (- 650 rispetto a ieri), i ricoverati nelle terapie intensive sono 88 (- 2 rispetto a ieri), i ricoverati negli altri reparti Covid sono: 473 (- 15).

I positivi in Italia

Nessuna regione con zero contagi in giornata, tutte però sotto quota mille.

La situazione nell’Ausl di Imola

Vaccinazioni e prenotazioni

2038 vaccinazioni eseguite tra l’1 ed il 2 giugno, per un totale di 73.246 da avvio campagna, di cui 48.853 prime dosi e 24.393 seconde dosi.

Nel corso della giornata odierna tutti i cittadini tra i 40 ed i 49 anni che si erano registrati al form regionale nei giorni scorsi (7800 circa) saranno raggiunti da una mail che comunica data e luogo del loro appuntamento vaccinale. Da domani, venerdì 4 giugno, potranno prenotarsi tramite consueti canali CUP anche i 40-49enni che non si erano preiscritti al form.

Nel pomeriggio sono inoltre partite tutte le chiamate automatiche per i ragazzi estremamente vulnerabili o disabili gravi tra i 12 ed i 15 anni. Rispondendo alla chiamata automatica di identificazione, viene inviato un SMS che da diritto alla prenotazione prioritaria presso gli sportelli CUP, il CUPTel o le farmacie. Quindi, il 7 ed 8 giugno si apriranno le agende per i giovani tra 12-19 anni, il 9-10 giugno potranno prenotarsi anche i 35-39 anni; l’11, 12 e 13 giugno i 30-34 anni; il 14 e 15 giugno i 25 -29 anni e il 16-17-18 giugno i 20-24 anni

Situazione epidemiologica

Su 234 test molecolari e 306 antigenici rapidi refertati, sono 4 i nuovi positivi registrati oggi (0 nella giornata di ieri): 2 tra i 15 ed i 24 anni, 1 tra i 25 e i 44, 1 nella fascia 45-64 anni. 2 sono sintomatici e 2 gli asintomatici individuati per tracciamento, mentre nessun caso è riferibile a focolaio già individuato. 2 persone erano già isolate al momento della diagnosi. Non ci sono decessi

Sono 13 i guariti, 144 i casi attivi e 12.585 i casi totali da inizio pandemia.

Situazione ospedaliera

3 le persone in ricovero internistico ad Imola e 3 in terapia intensiva a Bologna. Dal 1 giugno scorso i cittadini positivi del Circondario che necessitano di un ricovero internistico sono trasferiti direttamente dal Pronto Soccorso di Imola all’Unità operativa di Malattie infettive del Policlinico di S. Orsola a Bologna. Considerando l’esiguo numero di persone che attualmente necessitano di ricovero Covid (2 negli ultimi 12 giorni), la loro centralizzazione presso un unico reparto garantisce un più efficiente utilizzo delle risorse del sistema metropolitano, come peraltro avvenuto al termine della prima ondata epidemica. Un’organizzazione che si inserisce nell’ambito della costante e proficua collaborazione interaziendale metropolitana, per cui il S. Maria della Scaletta potrà accogliere al bisogno eventuali pazienti non Covid provenienti dal S. Orsola. Resterà comunque attiva l’area dedicata ai sospetti in attesa di referto del tampone.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 384.365 casi di positività, 232 in più rispetto a ieri, su un totale di 7.156 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,2%, non indicativa della tendenza reale perché rapportata al minor numero di tamponi effettuati nei giorni festivi.

Alle ore 16 sono state somministrate complessivamente 2.745.776 dosi; sul totale, oltre un milione (1.010.944) sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 91 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 102 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 132 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 35,6 anni.

Sui 91 asintomatici, 68 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 6 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 3 con gli screening sierologici, nessuno tramite i test pre-ricovero. Per 14 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 39 nuovi casi, seguita da Parma e Ravenna con 27 casi. Poi Cesena (25), Forlì (24), Modena e Rimini (entrambe con 21 casi) e Reggio Emilia (19); quindi Ferrara(13), Piacenza (12) e infine il Circondario Imolese (4).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 4.098 tamponi molecolari, per un totale di 4.794.083. A questi si aggiungono anche 3.058 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 879in più rispetto a ieri e raggiungono quota 357.984.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 13.188 (-650 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 12.627 (-634), il 95,7% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 3 nuovi decessi: 1 nella provincia di Reggio Emilia (una donna di 90 anni); 1 in provincia di Bologna (un uomo di 72 anni); e 1 nel ferrarese (un uomo di 86 anni). Nessun decesso nelle province di Piacenza, Parma, Modena, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 13.193.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 88 (-1 rispetto a ieri), 473 quelli negli altri reparti Covid (-15).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 4 a Piacenza (numero invariato rispetto a ieri), 7 a Parma (-1), 9 a Reggio Emilia (invariato), 17 a Modena (invariato), 32 a Bologna (invariato), 3 a Imola (invariato), 5 a Ferrara (invariato), 1 a Ravenna (invariato), 1 a Forlì (invariato), 3 a Cesena (invariato) e 6 a Rimini (invariato).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 23.536 a Piacenza (+12 rispetto a ieri, di cui 5 sintomatici), 28.184 a Parma (+27, di cui 21 sintomatici), 46.760 a Reggio Emilia (+19, di cui 12 sintomatici), 65.362 a Modena (+21, di cui 11 sintomatici), 81.998 a Bologna (+39, di cui 20 sintomatici), 12.585 casi a Imola (+4, di cui 2 sintomatici), 23.097 a Ferrara (+13, di cui 3 sintomatici), 30.348 a Ravenna (+27, di cui 18 sintomatici), 16.934 a Forlì (+24, di cui 21 sintomatici), 19.455 a Cesena (+25, di cui 19 sintomatici) e 36.106 a Rimini (+21, di cui 9 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 4 casi, di cui 3 positivi a test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare e 1 caso risultato non Covid-19.