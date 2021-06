Imola. Ladri molto “golosi” hanno rubato generi alimentari di ogni tipo, comprese le attrezzature per prepararli, all’asilo nido Arcobaleno nella notte del 2 giugno. Si tratta di alimenti particolarmente preziosi, in quanto all’interno dell’asilo si trovavano ben 500 chili di parmigiano-reggiano (del valore stimabile in circa 10mila euro) donati in confezioni da un chilo dalla Caf Cooperazione.

Per intrufolarsi nei locali, i malviventi hanno danneggiato cinque porte e oltre al parmigiano-reggiano e altri generi alimentari, hanno portato via un’affettatrice, una macchina sottovuoto per hamburger, una bilancia e un’impastatrice.

Accortasi di cosa era accaduto, la mattina del 3 giugno alle 7 circa una dipendente dell’asilo ha chiamato gli agenti del commissariato di via Mazzini. La polizia scientifica ha fatto un sopralluogo per trovare possibili impronte, dunque le indagini sono in corso.