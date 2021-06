Castel San Pietro (Bo). Divertimento per tutti il 5 e 6 giugno in piazza XX Settembre con ArtinCirco, festival internazionale di circo contemporaneo e arti performative, il primo nel suo genere a tornare in scena in Italia nel 2021.

In entrambe le date a partire dalle 16,30 si svolgeranno laboratori di circo e giochi ludico-sonori. Sabato 5 alle 18,30 si terrà la performance creativa “Stran-Parata” con Batucada Marakatimba (dopo l’esibizione incontro con gli artisti) e alle 20,45 lo spettacolo di circo acrobatico “The Black Blues Brothers” con cinque acrobati africani provenienti dal Kenia (Ali Salim Mwakasidi, Bilal Musa Huka, Hamisi Ali Pati, Rashid Amini Kulembwa, Seif Mohamed Mlevi). Domenica 6 alle 18,30 “Kalinka” della Compagnia Nando e Maila, spettacolo di Circo Teatro Comico Musicale e alle 21,15 “Lumi” con Il Drago Bianco, spettacolo di danza col fuoco.

“ArtinCirco è un festival di cui già conoscevamo il fascino e l’alto profilo artistico per aver aiutato Federico (presidente dell’associazione) e Maila a promuoverlo nelle scuole del Comune, e che ora sperimentiamo per la prima volta sul nostro territorio – afferma l’assessore alla Cultura Fabrizio Dondi -. In accordo con gli organizzatori abbiamo scelto di proporre una due giorni di attività e spettacoli in piazza, per esaltare la parte più bella e viva del nostro centro storico. Ci auguriamo di vedere tanti bambini e tante famiglie e chiediamo a tutti di darci una mano a promuovere l’evento, certi di aver proposto una straordinaria novità per questo tanto atteso ritorno alle attività in presenza”.

Tutti gli eventi di ArtinCirco saranno gratuiti. Agli spettacoli si potrà assistere solo su prenotazione, nel rispetto delle norme anti Covid, telefonando al numero: 3427736730.

In caso di pioggia, gli spettacoli del 6 verranno rinviati al 13 giugno.

Programma Castel San Pietro Terme: https://www.artincirco.it/it/castel-s-pietro/castel-s-pietro-2021/

Programma completo nei Comuni di Ozzano, Castel San Pietro Terme e Minerbio: https://www.artincirco.it/it/programmazione/spettacoli/

Informazioni e aggiornamenti sui canali del Comune di Castel San Pietro Terme: sito web www.cspietro.it, Facebook www.facebook.com/cspietro/, Youtube https://www.youtube.com/user/comunecspt e Instagram