Faenza. L’edizione 2021 della storica rassegna Teatro Masini Estate è stata presentata in una versione ampliata, sia per quanto riguarda il numero degli spettacoli, le espressioni artistiche e gli spazi interessati: oltre a piazza Nenni, la rassegna teatrale estiva coinvolgerà infatti anche il Mic e il museo Carlo Zauli, per un totale di 13 spettacoli per “adulti” e 13 per ragazzi e bambini.

La stagione estiva verrà ufficialmente inaugurata venerdì 9 luglio alle 21.15 in piazza della Molinella (piazza Nenni), con un concerto dei “Musicanti di San Crispino”. L’ingresso è gratuito. Giovedì 15 luglio, ore 21.15, sarà la volta di Giuseppe Giacobazzi con “Del mio meglio”, raccolta delle migliori storie e dei migliori sketch che han fatto di Giacobazzi un protagonista assoluto (in salsa romagnola) della scena comica italiana.

Mercoledì 21 luglio, ore 21.15, salirà invece sul palco Monica Guerritore con “Dall’Inferno all’Infinito”, un percorso a ritroso che parla di Divina Commedia e autori italiani, mentre il 29 luglio la Compagnia Corrado Abbati riprodurrà “Sul bel Danubio blu”, seguito – l’1 agosto, ore 21.15, da Simone Cristicchi, che assieme all’Orchestra Bruno Maderna riprodurrà “Paradiso. Dalle tenebre alla luce”, un’interpretazione originale del Paradiso Dantesco.

Il 5 agosto, l’attrice Anna Mazzamauro (la celebre Signorina Silvani di Fantozzi) ricorderà – accompagnata da Sasà Calabrese al pianoforte e alla chitarra – la figura di Paolo Villaggio nella figura del ragionier Fantozzi.

Gli ultimi due appuntamenti – il 25 agosto e il 16 settembre – vedranno rispettivamente Drusilla Foer e Michela Giraud calcare il palcoscenico di piazza Nenni; la prima racconterà aneddoti relativi alla sua vita e alla sua carriera, accompagnata da sax e clarinetto, mentre la seconda si esibirà in un esilarante monologo appartenente allo stile della stand up comedy.

Faenza è anche una città d’arte, per cui non mancheranno le performance nell’ambito del “Contemporaneo Estate”: si parte il 17 luglio al Mic con l’attrice (una delle “favorite” di Ozpetek) Serra Yilmaz con la piece “Il Ballo”, proseguendo poi il 23 luglio (ancora in piazza Nenni) con Les Moustaches e “La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza”, il 27 luglio con le “Fantastorie” di Daniela Piccari, il 4 agosto con “Il Minotauro” di Roberto Anglisani (entrambi alle 21.15 al Mic), per terminare poi il 30 e il 31 agosto con “Pane e petrolio”, performance sul mondo operaio del Teatro delle Albe / Teatro delle Ariette che si terrà presso il Museo Carlo Zauli.

Per finire, gli spettacoli del Teatro Ragazzi si terranno sia presso la Molinella sia presso il Mic. L’inizio è previsto per lunedì 14 giugno alle 21.15 con Teatro Telaio, per poi continuare il 21 giugno con “La bella era addormentata nel bosco ma….” (compagnia “Gli alcuni”, che propone teatro d’attore, pupazzi di gommapiuma e canzoni dal vivo), il 28 giugno con Fondazione Aida (“Le quattro stagioni e Piccolo vento”), ed altri. La rassegna di teatro per ragazzi terminerà domenica 29 agosto 2021 alle 21.15.

I biglietti sono acquistabili al prezzo di 5 euro (posto unico), mentre per i bambini da 0 -3 anni sono gratuiti. Le prenotazioni telefoniche sono effettuabili al 0546.21306 (dal 7 giugno in avanti, sabato e domenica esclusi dalle 11 alle 13), mentre la vendita online è disponibile su Vivaticket a partire dal 13 giugno 2021.

(Annalaura Matatia)