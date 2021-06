Imola. Prima hanno raccolto oltre 19 chili di plastica, carta e mozziconi nelle aree verdi della città, poi a teatro comunale hanno raccontato come hanno trasformato le loro idee in azioni concrete. Protagonisti di un sabato speciale, il 5 giugno, sono stati una trentina dei 49 componenti della Consulta delle Ragazze e dei Ragazzi della Città di Imola. Giunti al termine del proprio mandato biennale, come da prassi hanno incontrato il consiglio comunale per illustrare il lavoro portato avanti in questi due anni, non prima di avere aderito all’iniziativa “Tutti a raccolta” per #Plastic-freER. Ricordiamo che le ragazze e i ragazzi della Consulta vengono eletti fra gli alunni delle classi 4.a delle scuole primarie e delle classi 1.a e 2.a delle scuole secondarie di 1° grado degli Istituti Comprensivi Imolesi, sulla base di un “programma elettorale” nel quale hanno presentato proposte, progetti, idee per la scuola, la comunità locale, la città.

Pulizia aree verdi – Dalle 15 alle 16, suddivisi in quattro gruppi, le Ragazze ed i Ragazzi della Consulta, insieme ai loro mediatori e con il supporto delle Cgam, hanno effettuato la pulizia del prato della Rocca, dei giardini di San Domenico, dell’area del Monumento ai Caduti e del chiosco “la Greppia”. In totale hanno raccolto 19,01 chili di rifiuti, di cui 6,6 chili di plastica, 7,9 chili di carta, 3,8 chili di indifferenziata, e 0,8 chili di mozziconi.

Il Consiglio comunale incontra la Consulta delle Ragazze e dei Ragazzi – Poi alle 17, al teatro comunale ‘Ebe Stignani’, le Ragazze ed i Ragazzi della Consulta hanno partecipato al consiglio comunale loro dedicato. La seduta è stata aperta dalla Formazione Juniores della Filarmonica Imolese, con l’esecuzione dell’Inno Nazionale e di altri brani musicali. Sono poi intervenuti Marco Panieri, sindaco di Imola; Roberto Visani, presidente del consiglio comunale e Nicolas Vacchi, vicepresidente del consiglio comunale, i ragazzi e le ragazze della Consulta che, con i loro docenti, hanno raccontato l’esperienza vissuta. Sono seguiti gli interventi dei gruppi consiliari, con le conclusioni affidate a Fabrizio Castellari, vicesindaco ed assessore alla Scuola.

Per i ragazzi e le ragazze della Consulta è stata l’occasione di illustrare, a conclusione del proprio mandato biennale, i progetti e le attività sui quali si sono impegnati in questi due anni. Nello specifico, i progetti che hanno portato avanti e che sono stati presentati al consiglio comunale riguardano: verifica delle piste ciclabili in alcuni quartieri della città e costruzione di una nuova cartina contente i punti di interesse che loro hanno valutato essere utili per i ragazzi e la cittadinanza; scuola più ecologica e promozione del Pedibus a Sasso Morelli; il Bullismo a scuola; animazione per i pazienti della pediatria di Imola. Ricordiamo che questi progetti hanno consentito in entrambe le annualità di ricevere dall’Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna un premio di 1.500 euro nell’ambito del progetto regionale di educazione alla cittadinanza attiva “conCittadini”, per la qualità del percorso e delle attività realizzate.

Gli interventi di Panieri, Visani e Castellari – “Ci eravamo visti il 15 dicembre per presentare questa nuova giunta e ascoltare i vostri progetti, che in alcuni casi ci hanno offerto spunti interessanti che stiamo portando avanti insieme, in particolare riguardo al verde, alle manutenzioni delle scuole, alle piste ciclabili, a nuovi spazi sportivi” ha detto Panieri. “In tutti questi mesi abbiamo dovuto affrontare grandi ostacoli e grandi cambiamenti, a causa della pandemia, dovendo sacrificare i rapporti diretti, la convivenza, la socialità e la formazione in presenza. A tutti questi problemi avete risposto, insieme ai vostri insegnanti ed alle vostre famiglie, con ancora più impegno: per questo vi ringrazio per lo sforzo fatto. Perché la ripartenza passa dalla scuola e da quel patto generazionale fra anziani e giovani”.

“Ringrazio le ragazze e i ragazzi della Consulta che in questi anni si sono impegnati in questa esperienza di partecipazione per rendere la nostra città più bella e più giusta. Ringrazio anche la Formazione juniores della nostra Banda cittadina che, in questa Giornata mondiale dedicata all’Ambiente, ha saputo trasformare semplici bottiglie di plastica in strumenti musicali. Recuperare, riciclare, riusare, rispettare: è la regola delle 4R che ci portiamo a casa da questa bella giornata e che ci impegniamo a vivere per rendere migliore la nostra Città e il nostro Pianeta”, ha dichiarato il presidente del consiglio comunale Visani.

“Dopo tanti mesi di lontananza fisica, è molto bello e suggestivo ritrovarsi in questo bellissimo teatro, in questa giornata che conclude le attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021” ha concluso il vicesindaco Castellari, che ha poi concluso sottolineando “questa serata è anche il primo passo per ribadire un’attenzione che sarà mantenuta viva nei prossimi anni per dare continuità a questo bel progetto che si iscrive tra le pagine più significative del rapporto fra scuola e territorio e più in generale per continuare a costruire anche in futuro coesione e qualità della vita per la nostra comunità”.