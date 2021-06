Da lunedì 7 giugno il coprifuoco nelle zone gialle slitta dalle 23 alle 24. Il 21 giugno invece dovrebbe finalmente scomparire. Ricordiamo che nelle zone bianche il coprifuoco non esiste più.

Le zone in vigore da lunedì 7 giugno

Zona gialla: Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, provincie autonome di Trento e Bolzano, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Basilicata, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia.

Zona bianca: Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Molise, Umbria e Abruzzo.

Ristorazione

Nelle zone gialle coprifuoco alle 23, limite di 4 persone per tavolo (a meno che non si sia conviventi) sia all’aperto che al chiuso. In zona bianca nessun limite all’aperto, a tavola al chiuso in sei o due nuclei familiari.

La situazione nelle ultime 24 ore

In Italia 2.275 positivi e 51 deceduti. Indice di positività all 1,5% (ieri 1%). Nell’Ausl di Imola oggi 10 positivi (ieri 3). In Emilia Romagna i positivi sono stati 172 con un indice all’1,5% (ieri 0,6%), 1 decesso (un uomo di 60 anni della provincia di Modena).

Aggiornamento Italia ore 12 del 6 giugno (dati del 5 giugno)

Oggi il saldo tra ingressi e uscite nelle terapie intensive segna – 14, i nuovi ingressi sono 20 (come ieri), per un totale di 774. I decessi sono 51 (ieri 57) e 2.275 positivi (ieri 2.436) con 149.958 tamponi (ieri 220.939). I morti da inizio pandemia sono 126.523, i casi complessivi sono 4.232.428. I casi attivi sono 192.272 (nelle 24 ore – 3.097).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid sono 4.963 (- 230). Gli isolamenti domiciliari sono 186.535 (ieri 189.388). I guariti nelle 24 ore sono 5.321 per un totale di 3.913.633.

L’Emilia Romagna registra 1 decesso (ieri 10). I positivi sono 172 (ieri 134), con 11.644 tamponi (ieri 22.691). 431 i guariti, in discesa i casi attivi totali: 10.972 (- 251 rispetto a ieri), i ricoverati nelle terapie intensive sono 70 (+ 2 rispetto a ieri), i ricoverati negli altri reparti Covid sono: 412 (- 11).

I positivi in Italia

Oggi nessuna regione segnala 0 casi. Ancora il Molise quella con meno positivi: 4.

La situazione nell’Ausl di Imola

Nei giorni prefestivi e festivi l’Ausl di Imola non presenta l’aggiornamento quotidiano, pertanto occorre fare riferimento a quello regionale.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 384.820 casi di positività, 172 in più rispetto a ieri, su un totale di 11.644 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 1,5%.

Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 2.865.184 dosi; sul totale, 1.047.965 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 78 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 60 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 95 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 34,9 anni.

Sui 78 asintomatici, 64 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 9 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 4 con gli screening sierologici e 1 tramite i test pre-ricovero.

La situazione dei contagi nelle province registra i seguenti nuovi casi: Modena con 30, Parma con 27, Forlì e Bologna entrambe con 18, Ravenna e Rimini entrambe con 14, Reggio Emilia con 13, Cesena con 12,nel Circondario imolese 10 nuovi casi, Ferrara con 9 e Piacenza con 7.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 7.687 tamponi molecolari, per un totale di 4.819.478. A questi si aggiungono anche 3.957 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 431 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 360.157. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 11.454 (-260 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 10.972 (-251), il 95,8% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registra un nuovo decesso in provincia di Modena: un uomo di 60 anni il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Reggio Emilia.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in Emilia-Romagna sono stati 13.209.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 70 (+2 rispetto a ieri), 412 quelli negli altri reparti Covid (-11).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 5 a Parma (invariato), 10 a Reggio Emilia (+1), 13 a Modena (-1), 24 a Bologna (invariato), 3 a Imola (invariato), 3 a Ferrara (+1), 1 a Ravenna (invariato), 0 a Forlì (invariato), 3 a Cesena (invariato) e 6 a Rimini (invariato).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 23.561 a Piacenza (+7 rispetto a ieri, 5 sintomatici), 28.236 a Parma (+27, di cui 13 sintomatici), 46.795 a Reggio Emilia (+13, di cui 8 sintomatici), 65.435 a Modena (+30, di cui 16 sintomatici), 82.065 a Bologna (+18, di cui 8 sintomatici), 12.601 casi a Imola (+10, di cui 9 sintomatici), 23.114 a Ferrara (+9, nessun sintomatico), 30.387 a Ravenna (+14, di cui 5 sintomatici), 16.984 a Forlì (+18, di cui 13 sintomatici), 19.499 a Cesena (+12, di cui 10 sintomatici) e 36.143 a Rimini (+14, di cui 7 sintomatici).