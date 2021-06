Imola. Giovedì 10 giugno le vie della città si animeranno all’arrivo di incredibili gioielli a quattro ruote, vetture storiche e meravigliose in gara per l’adrenalinica “Modena Cento Ore”. Dopo i giri in pista all’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” le auto sfileranno nel centro della città: il passaggio della prima macchina storica da piazza Matteotti, dove si svolge un controllo-timbro, è previsto per le 13,25 mentre l’ultima transiterà alle 14,50.

Come sottolinea l, assessore Autodromo e Grandi eventi, Turismo “continuiamo nel nostro intento di coniugare gli eventi dell’autodromo alla città. Quale occasione migliore della Modena Cento Ore per esprimere al meglio questa possibilità: dal circuito infatti le auto si trasferiranno in centro storico, sede già due mesi fa del fantastico video targato Motor Valley e promosso in occasione del Gran Premio di Formula 1. Questa volta coniughiamo la storicità dei palazzi alla bellezza delle auto storiche protagoniste della manifestazione. Un’altra ottima occasione, a nostro modo di vedere, per fare marketing territoriale a beneficio del turismo e della ripartenza”.

Spostamento mercato ambulante giovedì 10 giugno – In occasione dell’evento “Modena Cento Ore”, al fine di consentire gli allestimenti necessari per lo svolgimento dell’evento, giovedì 10 giugno il mercato ambulante verrà spostato da piazza Matteotti in viale Dante.

Iscritti 84 equipaggi da 19 nazioni – Organizzato dal team Canossa Events, l’evento in programma dall’8 al 12 giugno vede l’iscrizione di 84 equipaggi, provenienti da 19 nazioni, un risultato di tutto rispetto considerando le notevoli restrizioni ai viaggi ancora oggi imposte da diverse nazioni. “La Modena Cento Ore, ha dichiarato Luigi Orlandini, presidente e CEO di Canossa Events, è stato uno dei pochi eventi che, seppure con molte limitazioni, si è tenuto anche nel 2020. L’edizione 2021 si trova ancora costretta a rispettare alcuni vincoli che, in certi casi, hanno obbligato a dover rivedere momenti tradizionali, come il briefing pre-gara o la festa danzante in spiaggia a Forte dei Marmi, ma la speranza di tutti è che si sia sulla via del ritorno alla normalità. È stato commovente vedere l’entusiasmo, la voglia di partecipare di molti equipaggi stranieri, pronti ad iscriversi quando, ancora, non erano del tutto sicuri di poter partecipare. La voglia dei nostri concorrenti di poter correre con le loro amate auto d’epoca, e poter rivedere tanti amici, è stata incontenibile e ha fatto anche da stimolo a noi nel portare avanti l’organizzazione anche quando si temeva avrebbe potuto essere tutto inutile”.

Le vetture partecipanti – Come tradizione della Modena Cento Ore, molto alto il livello delle vetture iscritte, che si sfideranno nelle due sezioni principali, velocità e regolarità, sulle strade del centro e nord Italia, con tre gare in circuito (Misano World Circuit, Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, Mugello Circuit) e 10 prove speciali su percorsi in salita chiusi al traffico. A concludere, la Super Prova Speciale in pista, all’Autodromo di Modena, che quest’anno festeggia i 10 anni con una giornata speciale proprio all’arrivo della Modena Cento Ore. Tra le macchine iscritte, 20 Porsche, 11 Alfa Romeo, 10 Ferrari e 9 Ford (o derivate). Alcuni modelli partecipanti sono rarissimi, come la Jaguar C-Type del 1952, Ferrari 250 GT SWB Competizione (ben due esemplari) 1960 e 1961, Porsche 904 Carrera GTS e l’anteguerra BMW 328. In casa Alfa Romeo sono ben 8 le Giulia Sprint GTA, tutte del 1965, accompagnate da 7 Alfa Romeo Giulia 1750 GTAm, tutte del 1971. Davvero due buonissime annate.

Il percorso 2021 – Il percorso attraverserà l’Italia da est a ovest in un susseguirsi di tappe spettacolari, che potranno essere anche ammirate dagli appassionati nei vari passaggi. Dopo le verifiche e l’esposizione delle vetture dell’8 giugno a Rimini, il via alla prima tappa verrà dato alle 8.30 mercoledì 9 giugno dal Parco Fellini. Il percorso attraverserà San Marino, Chiusi della Verna, Anghiari, Sansepolcro, Città di Castello, Urbino e si concluderà al Misano World Circuit Marco Simoncelli con la prima gara in circuito di questa edizione. Il 10 giugno la seconda tappa partirà con l’adrenalinica gara sul percorso dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Si percorreranno poi le strade tra Emilia-Romagna e Toscana sfilando per Castel del Rio e Scarperia. La serata sarà a Firenze, fascinosa culla del Rinascimento italiano. La terza tappa si aprirà con la leggendaria gara al Mugello Circuit che regalerà come sempre emozioni. Il percorso toccherà poi Pistoia e il suo entroterra, Montecatini Terme, Castelnuovo di Garfagnana e si concluderà a Forte dei Marmi, una delle località più famose della Versilia. Il 12 giugno, la quarta ed ultima tappa partirà da Forte dei Marmi e, attraverso il Passo delle Radici, giungerà a Pavullo nel Frignano e Vignola, per raggiungere l’Autodromo di Modena per l’ultima super prova speciale. La gara si concluderà poi in Piazza Roma e Piazza Grande a Modena, cuore della Motor Valley.

Evento a “Emissioni Zero” – Continua anche per il 2021 la tradizione della Modena Cento Ore di essere un evento ad “Emissioni Zero”. Oltre alla massima attenzione nel produrre, lungo tutta la filiera, il minor livello possibile di emissioni di CO2, Canossa Events, infatti, azzera le emissioni con la piantumazione di alberi in aree selezionate dell’Appenino Emiliano. È dal 2015 che la Cento Ore, attraverso la certificazione “CarbonZero”, primo evento di auto storiche a farlo, offre questo valore aggiunto in campo di tutela ambientale.