Mercoledì 2 giugno, come da tradizione, è stato il giorno del Triathlon Sprint a San Giovanni in Persiceto. Tra i 350 atleti al via, a sfidare il primo caldo stagionale c’erano anche 5 atleti Imola Triathlon.

Nella gara maschile il miglior risultato è stato quello di Andrea Zamboni che termina al 9° posto di categoria S4, con il tempo di 1h04’33”. Ottimi risultati anche per Davide Mercuri (1h10’16”) e Andrea Lattuga (1h14’18”).

Le maggiori soddisfazioni della spedizione imolese però sono arrivate nella gara femminile, partita in seguito a quella degli uomini, nel momento più caldo della giornata. Ilaria Tubertini, dopo aver rotto il ghiaccio a Pesaro, conquista il suo primo podio di categoria, arrivando terza nella S2 in 1h27’50”. L’irriducibile Francesca Venieri, nonostante l’ottimo tempo di 1h24’33, trova molta concorrenza nella sua categoria e termina al 12° posto tra le S3.