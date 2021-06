La Casa del Fiume a Borgo Tossignano, nel cuore della Vena del Gesso, ospita anche quest’anno la rassegna “Down by the Riverside- Un fiume in musica”. Sei domeniche dal 13 giugno al 29 agosto si animeranno fra ritmi jazz, brasiliani e africani. Giovani talenti del canto e virtuosi strumentisti saranno al centro della rassegna estiva organizzata dalla Casa del Fiume (via Rineggio) in collaborazione con il Combo Jazz Club di Imola, alla sua seconda edizione. La rassegna fa parte anche del bel Festival itinerante “In mezzo scorre il fiume” (Percorsi tra musica e natura ) che si terrà tra luglio e agosto in varie località della Valli del Santerno e del Sillaro .

Inaugura la serie di concerti domenica 13 giugno l’affiatato duo formato dalla ormai affermata cantante imolese Lisa Manara e dal quotato chitarrista veneto Aldo Betto. In programma un raffinato e coinvolgente viaggio tra jazz ,blues e sonorità africane.

Domenica 4 luglio uno degli appuntamenti più attesi . “The Flemings Guitar Duo” con i due eccellenti chitarristi jazz Domenico Caliri e Davide Brillante. Rivisitano alcuni tra i brani del repertorio delle Broadway Songs degli anni ‘30/’40 meno frequentati. Una selezione di autori come Cole Porter, George Gershwin,Jerome Kern, Billy Strayhorn e altri.

Domenica 18 luglio la vocalist romagnola Laura Avanzolini e il chitarrista riminese Daniele Bartoli presenteranno il loro cd “Juzzle” realizzato qualche tempo fa. “Juzzle” crasi delle parole “jazz” e “puzzle” è un progetto che trova ispirazione nella tradizione jazzistica americana. L’Avanzolini e Bartoli si divertiranno ad “incastrare” i tasselli di un puzzle sonoro creando, con un collaudato interplay, un piacevole repertorio di classici jazz reinterpretati in maniera originale.

Domenica 1 agosto lo “Standhearts Duo” composto dalla cantante reggiana Lorenza Gambini e dal pianista toscano Giovanni Ghizzani . Proporranno un repertorio musicale che, tra jazz e sonorità sudamericane, ci porterà in un viaggio introspettivo attraverso tutte le sfumature dei sentimenti.

Domenica 15 agosto musica brasiliana con “A Cor Do Samba”. La cantate Patricia De Assis nata a Rio de Janeiro, vissuta per lungo tempo a Belo Horizonte, vanta nella sua carriera collaborazioni importanti, come quella con Bolao, percussionista di Caetano Veloso. Profonda conoscitrice delle tradizioni musicali del suo Paese, Patricia ci porterà nel cuore del samba, in compagnia del chitarrista Stefano Girotti, vero specialista della materia.

Domenica 29 agosto infine la rassegna chiude con un altro duo atteso formato dalla vocalist siciliana Roberta Genna e dal chitarrista imolese Francesco Merli. Propongono un colorato repertorio ricco di svariate influenze musicali che partendo dalla tradizione jazzistica aprirà escursioni nel fado, nella musica brasiliana e nelle sonorità mediterranee.

I concerti inizieranno alle ore 21 . L’assegnazione dei posti è obbligatoria . Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 335 6678068. I concerti si svolgeranno in ottemperanza alla normativa vigente in materia di sicurezza sanitaria col mantenimento distanziato dei posti e uso delle mascherine nelle zone comuni .

(v.g.)