Sopra quota 100 i decessi nelle ultime 24 ore: 102, i positivi sono 1.896, indice di positività allo 0,9% (ieri 1,5%). Nell’Ausl di Imola oggi 1 solo positivo (ieri 4). In Emilia Romagna i positivi sono 99 con un indice allo 0,5% (ieri 2,1%), 7 decessi: 1 in provincia di Piacenza (un uomo di 64 anni); 1 nella provincia di Reggio Emilia (una donna di 71 anni); 1 in quella di Modena (un uomo di 87 anni); 2 nella provincia di Bologna (entrambe donne, rispettivamente di 78 e 89 anni); 1 nella provincia di Ferrara (una donna di 84 anni) e 1 nel riminese (un uomo di 72 anni). Nessun decesso nelle province di Parma, Ravenna e Forlì-Cesena.

Aggiornamento Italia ore 12 dell’8 giugno (dati del 7 giugno)

Oggi il saldo tra ingressi e uscite nelle terapie intensive segna – 71, i nuovi ingressi sono 17 (ieri 25), per un totale di 688. I decessi sono 102 (ieri 65) e 1.896 positivi (ieri 1.273) con 220.917 tamponi (ieri 84.567). I morti da inizio pandemia sono 126.690, i casi complessivi sono 4.235.59. I casi attivi sono 181.726 (nelle 24 ore – 6.727).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid sono 4.685 (- 225). Gli isolamenti domiciliari sono 176.353 18 (ieri 182.784). I guariti nelle 24 ore sono 8.519 per un totale di 3.927.176.

L’Emilia Romagna registra 7 decessi (ieri 3). I positivi sono 99 (ieri 155), con 20.285 tamponi (ieri 7.291). 94 i guariti, in leggero calo i casi attivi totali: 10.959 (- 2 rispetto a ieri), i ricoverati nelle terapie intensive sono 70 (- 2 rispetto a ieri), i ricoverati negli altri reparti Covid sono: 386 (- 18).

I positivi in Italia

Oggi nessuna regione segnala 0 casi. Il Molise torna ad essere quella con meno positivi: 6.

La situazione nell’Ausl di Imola

Vaccinazioni e prenotazioni

1.076 vaccinazioni eseguite ieri, per un totale di 78.833 da avvio campagna, di cui 53.398 prime dosi e 25.435 seconde dosi. Domani saranno aperte le prenotazioni CUP per tutti i cittadini della fascia di età 35-39 anni, attraverso i consueti canali prenotativi (CUPtel 800 040 606, Fascicolo Sanitario Elettronico, Sportelli CUP aziendali, Farmacie e Parafarmacie abilitate). Sempre domani saranno anche aperte le prenotazioni per gli operatori dei centri estivi.

Come da accordi intercorsi con gli Uffici Scuola dei Comuni del Circondario Imolese e con i Gestori, gli operatori dei Centri estivi potranno prenotarsi presso gli Sportelli CUP aziendali o le farmacie del territorio (non attraverso i canali telefonici e web) mostrando agli sportelli la dichiarazione del datore di lavoro/gestore del centro, stampato su carta intestata dello stesso e/o debitamente timbrato, come da facsimile pubblicato sul sito Ausl di Imola al link https://www.ausl.imola.bo.it/VACCINI_CENTRI_ESTIVI

La dichiarazione prevede che l’operatore svolga almeno 15 giorni di attività presso il centro estivo nel corso dell’estate.

Le sedute vaccinali per gli operatori dei centri estivi saranno prenotati su sedute dedicate nelle giornate del 14 – 15 – 16 giugno presso il Centro Sociale La Tozzona di Imola. Le agende saranno attivate progressivamente fino ad esaurimento degli aventi diritto.

Situazione epidemiologica odierna

Su 110 test molecolari e 360 antigenici, si registra 1 solo nuovo positivo nella fascia di età 45-64 anni. Asintomatico, individuato tramite tracciamento, isolato e non riferibile a focolaio già individuato. Nessun decesso. Sono 8 i guariti, 95 i casi attivi e 12.606 i casi totali da inizio pandemia.

Scendono a 2 i cittadini del Circondario in terapia intensiva a Bologna.

I decessi da inizio pandemia sono stati 339 (+1 rispetto alla settimana scorsa): 171 uomini e 168 donne. Età media: 82,3 aa. (12-102). Imola: 188, Castel S.Pietro: 47, Borgo Tossignano: 13, Medicina: 43, Fontanelice: 7, Castel Guelfo: 6, Dozza: 9, Castel del Rio: 4, Casalfiumanese: 5, Mordano: 6, Extra CI: 11

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 385.070 casi di positività, 99 in più rispetto a ieri, su un totale di 20.285 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,5%.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che si estende anche gli under40. In Emilia-Romagna, infatti, da ieri sono aperte le prenotazioni per i ragazzi tra i 12 e i 19 anni (quindi i nati dal 2002 al 2009); poi si procederà, in maniera scaglionata, in ordine anagrafico: domani, mercoledì 9, sarà la volta delle prenotazioni per i 35-39enni, venerdì 11 per i 30-34enni e a seguire con finestre distanziate di due o tre giorni per le altre fasce di età.

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 2.950.260 dosi; sul totale, 1.070.533 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 42 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 39 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 59 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 38,4 anni.

Sui 42 asintomatici, 30 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing e 10 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione. Per 2 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con nuovi 25 casi, seguita da Modena (17), Piacenza e Ravenna (entrambe con 10 casi); poi Cesena e Rimini (con 8 casi), Forlì (7), Ferrara (6), Reggio Emilia (4). Infine, Parma (3) e il Circondario Imolese (1).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 9.592 tamponi molecolari, per un totale di 4.833.558. A questi si aggiungono anche 10.693 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 94in più rispetto a ieri e raggiungono quota 360.892.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 10.959 (-2 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 10.503 (+18), il 95,8% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 7 nuovi decessi:1 in provincia di Piacenza (un uomo di 64 anni); 1 nella provincia di Reggio Emilia (una donna di 71 anni); 1 in quella di Modena (un uomo di 87 anni); 2 nella provincia di Bologna (entrambe donne, rispettivamente di 78 e 89 anni); 1 nella provincia di Ferrara (una donna di 84 anni) e 1 nel riminese (un uomo di 72 anni). Nessun decesso nelle province di Parma, Ravenna e Forlì-Cesena

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 13.129.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 70 (-2 rispetto a ieri), 386 quelli negli altri reparti Covid (-18).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 3 a Piacenza (+1), 5 a Parma (numero invariato rispetto a ieri), 8 a Reggio Emilia (-2),14 a Modena (invariato), 27 a Bologna (+1), 2 a Imola (-1), 2 a Ferrara (-1), 1 a Ravenna (invariato), nessuno a Forlì (come ieri), 2 a Cesena (invariato) e 6 a Rimini (invariato).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 23.574 a Piacenza (+10 rispetto a ieri, di cui 1 sintomatico), 28.273 a Parma (+3, di cui 2 sintomatici), 46.810 a Reggio Emilia (+4, di cui 4 sintomatici), 65.481 a Modena (+17, di cui 12 sintomatici), 82.125 a Bologna (+25, di cui 17 sintomatici), 12.606 casi a Imola (+1, non sintomatico), 23.122 a Ferrara (+6, di cui 2 sintomatici), 30.402 a Ravenna (+10, di cui 6 sintomatici), 17.000 a Forlì (+7, di cui 3 sintomatici), 19.520 a Cesena (+8, di cui 4 sintomatici) e 36.157 a Rimini (+8, di cui 6 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 2 casi, di cui 1 positivo a test antigenico ma non confermato dal tampone molecolare e 1 caso risultato non Covid-19.