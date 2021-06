Riparte il divertimento: il 15 giugno aprono le porte di Mirabilandia

Ora che cautamente stiamo tornando alla normalità delle nostre vite, ci meritiamo di riassaporare e di godere del sole, del mare e del divertimento che solo l’estate della Riviera Romagnola sa offrire. I più assidui frequentatori del ravennate lo sanno bene: nel percorso all’insegna dello svago c’è una tappa che non è possibile saltare, ed è Mirabilandia. Il 15 giugno infatti anche la stagione 2021 è pronta a partire e il parco divertimenti più grande d’Italia si appresta ad accogliere il suo pubblico e a farlo in totale sicurezza.

Mirabilandia è senza alcun dubbio un luogo che mette d’accordo grandi e piccini. Le famiglie troveranno certamente modo di divertirsi con le numerosissime attrazioni che il parco offre e con famosi spettacoli come il musical “Il Mago di Oz” al Pepsi Theatre e le incredibili acrobazie dello stunt show più acclamato d’Europa, l’“Hot Wheels City: la nuova sfida”.

E anche la voglia di adrenalina dei più temerari, rimasta insoddisfatta per così tanto tempo, sarà presto appagata grazie alle esperienze mozzafiato che offre Katun, il più lungo inverted coaster in Europa, iSpeed, il più alto e veloce launch coaster in Italia, e Divertical, il più alto water coaster al mondo.

Da giovedì 1° luglio, invece, aprirà i cancelli anche Mirabeach, il parco acquatico con la spiaggia più caraibica della riviera romagnola: oltre 70.000 metri quadri tra scivoli, piscina a onde, aree vip e punti ristoro. E per gli amanti dei giochi acquatici e delle emozioni forti non c’è alcun dubbio che la scelta ricadrà su Vuelta Vertigo, lo spericolato scivolo a forma di “V” da affrontare in canotto e Cobra per una caduta libera con velocità che sfiorano i 50 km/h. Divertimento, sole e relax: un trittico perfetto.

Insomma, ormai è l’ora di divertirsi! Lo stesso Riccardo Marcante, direttore generale di Mirabilandia ha commentato così: “Promuoviamo da sempre il divertimento e siamo convinti che oggi più che mai ci sia bisogno di allegria e spensieratezza a ogni età”.

Inoltre le misure sanitarie adottate anche quest’anno a Mirabilandia sono quelle che rispettano le indicazioni della IAAPA, l’organizzazione internazionale di riferimento per l’intero settore, e della Regione Emilia-Romagna. Protocolli che già la stagione precedente hanno permesso di godere delle attrazioni, degli show in modo sicuro.

Quindi non ci sono scuse; è decisamente l’ora di attivare il countdown al nostro divertimento estivo.