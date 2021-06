Imola. Dal 15 giugno le biblioteche comunali riprendono i normali orari estivi di apertura al pubblico, con una articolazione che prevede anche la riapertura del martedì sera in Bim. Non sarà più necessaria la prenotazione anticipata dei libri o dei posti di studio ma nelle sale potranno essere compresenti un numero pianificato di persone, secondo le disposizioni indicate dai protocolli sanitari, per garantire il distanziamento interpersonale. Rimane inoltre per tutte le biblioteche l’obbligo di indossare la mascherina e dell’igienizzazione delle mani all’ingresso.

Ecco l’organizzazione del servizio presso le varie sedi:

Bim, via Emilia 80 – I posti studio disponibili in Bim sono stati ulteriormente aumentati portandoli complessivamente a 60, oltre a 5 postazioni riservate per la consultazione di documenti esclusi dal prestito. Sarà inoltre nuovamente aperta al pubblico l’emeroteca con ulteriori 4 sedute dedicate alla lettura di giornali e riviste. I posti saranno assegnati in sede fino all’esaurimento della disponibilità, senza bisogno di prenotazione. L’accesso allo scaffale aperto è libero (massimo 10 persone contemporaneamente, per il tempo necessario a scegliere i libri). I lettori potranno scegliere libri e multimediali accedendo a tutte le sale di piano terra con collezioni a scaffale aperto.

Saranno nuovamente disponibili due postazioni per la consultazione del catalogo online (OPAC), il cui uso è consentito previa igienizzazione delle mani. Sono previsti due turni giornalieri (8.30-13 e 14.15-19.00) con sanificazione dei tavoli, delle sedute e dei servizi igienici durante la pausa pranzo (13.00-14.15). Durante l’apertura serale estiva del martedì sera sarà possibile studiare solo nella sala Scarabelli, posta al piano terra, dalle ore 20 alle ore 22.30 (con sanificazione dei tavoli e dei servizi igienici dalle ore 19 alle ore 20). Rimangono attivi anche il prestito intersistemico PIC e il prestito interbibliotecario, oltre ai servizi di assistenza telefonica per ricerche e informazioni bibliografiche. La consultazione dei cataloghi all’indirizzo https://sol.unibo.it. è sempre possibile e l’accesso alle risorse digitali Emilib viene garantito in remoto a tutti gli iscritti al servizio. Per il momento non sarà possibile utilizzare le postazioni fisse di accesso a Internet, dello Spaziocinema e dello Spaziomusica. Per l’estate la BIM ha in programma un ricco calendario di iniziative culturali in presenza presso il cortile del cedro a partire dalla fine del mese di giugno. Per ulteriori dettagli si rimanda al sito della biblioteca www.bim.comune.imola.bo.it

Bim, Sala Archivi e rari, via Emilia 80 – La sala Archivi e rari amplia le postazione al pubblico a 5 posti, dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 e il martedì dalle 14.15 alle 18.30. Per una migliore organizzazione dei posti e per diminuire i tempi di attesa rimane attiva la prenotazione delle sedute e dei documenti alla mail prenotazioniarchivirari.bim@comune.imola.bo.it oppure al telefono 0542 602618, durante gli orari di apertura della sala.

Sezione ragazzi Casa Piani, via Emilia 88 – Anche la Sezione ragazzi Casa Piani riprende il consueto orario estivo. Bambini, ragazzi e accompagnatori potranno accedere autonomamente agli scaffali mantenendo le consuete misure di contingentamento e di distanziamento. Non è previsto il gioco libero in ludoteca e nello spazio prescolare. Per tutte le attività e gli eventi organizzati è necessaria la prenotazione.

Anche presso Casa Piani è prevista la sanificazione dei servizi igienici a metà giornata, durante la pausa di chiusura. Per ulteriori informazioni e richieste è possibile scrivere a: prestiti.casapiani@comune.imola.bo.it o telefonare al numero 0542/602630 durante gli orari di apertura al pubblico.

Biblioteche decentrate di Ponticelli, Sasso Morelli, Sesto Imolese, Pippi Calzelunghe e Book city – Anche le biblioteche decentrate di Ponticelli, Sasso Morelli, Sesto Imolese, Pippi Calzelunghe e Book city attivano i consueti orari estivi mentre permangono le consuete misure di sicurezza (accesso fino al limite massimo della capienza prevista dai protocolli sanitari). Sono attivi tutti i servizi a eccezione della possibilità di soffermarsi per giocare negli angoli morbidi per i più piccoli presenti nelle singole biblioteche. Per ulteriori informazioni rivolgersi ai singoli bibliotecari tramite telefono o mail. E’inoltre in programma Estate a Casa Piani un ricco calendario di incontri e laboratori su prenotazione per bambini e ragazzi che si svolgeranno sia in via Emilia 88, sia presso le varie sedi decentrate. Per info www.casapiani.comune.imola.bo.it.

Orari di apertura al pubblico delle Biblioteche comunali dal 14 giugno al 15 settembre 2021

BIM Biblioteca comunale di Imola, via Emilia 80

dal lunedì al sabato 8.30-13.00

martedì 14.15-22.30 (dalle ore 19 alle 20 chiusura delle sale di studio per igienizzazione spazi)

e giovedì 14.15-19.00

orario dall’1/8 al 12/8: dal lunedì al venerdì 8.30-13.00, martedì e giovedì 14.15-18.00

informazioni: tel. 0542 602659 – 602655 – e-mail: bim@comune.imola.bo.it

chiusura dal 16 al 21 agosto

Archivi e rari

dal martedì al venerdì 9.00-13.00; martedì anche 14.15-18.30

prenotazioni e informazioni:tel. 0542 602618 – e-mail: prenotazioniarchivirari@comune.imola.bo.it

chiusura dall’1 al 21 agosto

Casa Piani, via Emilia 88

dal lunedì a sabato 8.30-13.00 – martedì e giovedì anche 14.15-19.00

prenotazioni e informazioni: tel. 0542 602630 – e-mail: prestiti.casapiani@comune.imola.bo.it

chiusura dall’1 al 21 agosto

Biblioteca di Sasso Morelli, via Correcchio 142

martedì e giovedì 15.45-18.15

prenotazioni e informazioni: tel.0542 55394 – e-mail: bib.sassomorelli@comune.imola.bo.it

chiusura dall’1 al 21 agosto

Biblioteca di Sesto Imolese, via San Vitale 125

martedì e giovedì 8.15-13.00 e 14.15-18.30 – venerdì 8.00-13.00

prenotazioni e informazioni: tel. 0542 76121 – e-mail: bib.sesto@comune.imola.bo.it

chiusura dall’1 al 21 agosto

Biblioteca di Ponticelli, via Montanara 252/c

martedì e giovedì 15.00-18.30 – giovedì anche 9.00-12.00

prenotazioni e informazioni: 0542 684766 – e-mail: bib.ponticelli@comune.imola.bo.it

chiusura dall’1 al 21 agosto

Biblioteca Pippi Calzelunghe, via Tinti 1

lunedì e giovedì 14.30-18.00

prenotazioni e informazioni: 3398767839 – e-mail: pippicalzelunghe@officinaimmaginata.it

chiusura dall’1 al 21 agosto

Biblioteca della Pedagna Book City, via Vivaldi 76

martedì e giovedì 9.00-12.00

prenotazioni e informazioni: tel. 0542 685100 – e-mail: bim.bookcity@comune.imola.bo.it

chiusura dall’1 al 21 agosto