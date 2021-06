Nelle ultime 24 ore in Italia i morti sono 88, i positivi 2.079 con un indice di positività all’1% (come ieri). Nell’Ausl di Imola anche oggi 2 positivi (come ieri), nessun decesso. In Emilia Romagna 145 nuovi casi, con un indice allo 0,7% (ieri 0,6%), 4 decessi: 2 in provincia di Bologna (due donne di 64 e 69 anni), 1 in provincia di Modena (una donna di 78 anni) e 1 a Cesena (una donna di 68).

Aggiornamento Italia ore 12 del 10 giugno (dati del 9 giugno)

Oggi il saldo tra ingressi e uscite nelle terapie intensive segna – 35, i nuovi ingressi sono 30 (ieri 24), per un totale di 626. I decessi sono 88 (ieri 77) e 2.079 positivi (ieri 2.199) con 205.335 tamponi (ieri 218.738). I morti da inizio pandemia sono 126.855, i casi complessivi sono 4.239.868. I casi attivi sono 169.309 (nelle 24 ore – 5.626).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid sono 4.153 (- 229). Gli isolamenti domiciliari sono 164.530 (ieri 169.892). I guariti nelle 24 ore sono 7.616 per un totale di 3.943.704.

L’Emilia Romagna registra 4 decessi (ieri 2). I positivi sono 145 (ieri 107), con 19.497 tamponi (ieri 19.033). 1.244 i guariti, scendono sotto quota 10 mila i casi attivi totali: 9.220 (- 1.103 rispetto a ieri), i ricoverati nelle terapie intensive sono 63 (- 6 rispetto a ieri), i ricoverati negli altri reparti Covid sono: 335 (- 25).

I positivi in Italia

Oggi nessuna regione segnala 0 casi. Il Molise è ancora quella con meno positivi: 6.

La situazione nell’Ausl di Imola

Prenotazioni e vaccinazioni

Superata quota 81.000 vaccinazione eseguite da inizio campagna nei soli siti vaccinali aziendali: per la precisione 81.123, di cui 55.161 prime dosi e 25.962 seconde dosi. 1.230 le vaccinazioni eseguite ieri dai centri vaccinali aziendali.

In questi giorni però un ulteriore cospicuo numero di vaccinazioni vengono eseguite anche dall’hub Medical Centre Autodromo Sacmi – Cefla, circa 300 vaccinazioni al giorno e dai medici di medicina generale, che sono partiti con l’attività vaccinale sui 50-54enni lunedì scorso e che, con grande impegno e capacità organizzativa hanno già vaccinato ben 2.075 assistiti, circa la metà del target prenotato presso di loro.

1.930 i cittadini tra i 35-39 anni che si sono già prenotati su un target di 7455 persone (di cui però circa 1.300 hanno già ricevuto almeno la prima dose perché inseriti in altre categorie per patologia o professione).

A partire da domani aprono le prenotazioni presso i consueti canali prenotativi (Cuptel, Farmacie e parafarmacie abilitate, Sportelli aziendali, Fascicolo Sanitario e CupWeb) per la classe di età 30-34 anni, oltre 6.700 persone di cui 1039 hanno già avviato il loro ciclo vaccinale.

Sono circa 120 gli operatori dei centri estivi che si sono prenotati alle 12 di oggi.

Situazione epidemiologica odierna

Su 387 test molecolari e 276 antigenici, si registrano solo 2 nuovi positivi: 1 nella fascia d’età 45-64 e 1 di età compresa tra i 65 ed i 79 anni. Entrambi sintomatici e non riferibili a focolaio già individuato. Nessun decesso.

Sono 3 i guariti, 92 i casi attivi e 12.610 i casi totali da inizio pandemia. Un solo cittadino del circondario in terapia intensiva a Bologna.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 385.321 casi di positività, 145 in più rispetto a ieri, su un totale di 19.497 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,7%.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che si estende anche agli under40. In Emilia-Romagna, infatti, sono aperte da oggi le prenotazioni per i 35-39enni (quindi i nati dal 1982 al 1986), dopo l’avvio, lunedì 7, di quelle per i ragazzi tra i 12 e i 19 anni. Si procederà poi, in maniera scaglionata, in ordine anagrafico: domani 11 giugno toccherà ai 30-34enni, e a seguire con finestre distanziate di due o tre giorni le altre fasce di età. Ovviamente la possibilità di prenotarsi resterà sempre aperta a partire dalla data di sblocco delle finestre, per consentire a tutti coloro che lo vorranno di ricevere il vaccino.

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 3.034.967 dosi; sul totale, 1.086.549 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 51 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 65 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 81 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 35,5 anni.

Sui 51 asintomatici, 31 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 7 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 2 con gli screening sierologici, 1 tramite i test pre-ricovero. Per 10 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna e Parma entrambe con 26 nuovi casi, seguite da Cesena (18) e Modena (16); poi Reggio Emilia e Ravenna (entrambe con 13 casi), Piacenza (11), Rimini (10) e Forlì (9). Quindi il Circondario Imolese (2)e infine Ferrara (1).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 9.538 tamponi molecolari, per un totale di 4.854.249. A questi si aggiungono anche 9.959 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.244 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 362.876.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 9.220 (-1.103 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 8.822 (-1.072), il 95,7% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 4 nuovi decessi: 2 in provincia di Bologna (due donne di 64 e 69 anni), 1 in provincia di Modena (una donna di 78 anni) e 1 a Cesena (una donna di 68).

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 13.225.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 63 (-6 rispetto a ieri), 335 quelli negli altri reparti Covid (-25).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 3 a Piacenza (numero invariato rispetto a ieri), 5 a Parma (-1), 6 a Reggio Emilia (-1), 13 a Modena (-1), 26 a Bologna (-1), 1 a Imola (-1), 2 a Ferrara (invariato), 1 a Ravenna (invariato), nessuno a Forlì (come ieri), 1 a Cesena (invariato) e 5 a Rimini (-1).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 23.587 a Piacenza (+11 rispetto a ieri, di cui 1 sintomatici), 28.311 a Parma (+26, di cui 6 sintomatici), 46.831 a Reggio Emilia (+13, di cui 10 sintomatici), 65.507 a Modena (+16, di cui 12 sintomatici), 82.165 a Bologna (+26, di cui 22 sintomatici), 12.610 casi a Imola (+2, di cui 2 sintomatici), 23.126 a Ferrara (+1, di cui 1 sintomatici), 30.427 a Ravenna (+13, di cui 11sintomatici), 17.022 a Forlì (+9, di cui 8 sintomatici), 19.554 a Cesena (+18, di cui 15 sintomatici) e 36.181 a Rimini (+10, di cui 6 sintomatici).