Castel San Pietro Terme (BO). Ritorna la comicità targata Bottega del Buonumore. Martedì 15 giugno, alle 21.15, salirà sul palco dell’Arena comunale di Castel San Pietro Terme Duilio Pizzocchi, comico bolognese che ha partecipato al film di Giorgio Diritti “Volevo nascondermi”, fresco vincitore del David di Donatello. Il biglietto intero costa 12 euro, quello ridotto 10 euro. La biglietteria resterà aperta dalle 20 in poi.

Si consiglia di arrivare in largo anticipo per consentire di mettere in atto tutte le procedure di sicurezza in vigore: potrà essere rilevata la temperatura corporea, dovrà essere rispettato l’obbligo di indossare la mascherina per tutta la permanenza all’arena e saranno resi disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani.

Le prenotazioni sono obbligatorie: sono possibili telefonicamente, anche su whatsapp, ai numeri 335.5610895 e 353.4045498. E’ necessario indicare sempre i nomi e i cognomi di tutti i partecipanti.

Per tute le informazioni: www.labottegadelbuonumore.it