Imola. I carabinieri hanno ricevuto due motocicli “Aprilia”, modello “Caponord”, dotate della livrea istituzionale dell’Arma dei Carabinieri ed equipaggiate con un allestimento specifico per i militari. Le moto in questione andranno a incrementare la protezione sul territorio imolese, già garantita giorno e notte dalle “Gazzelle” dell’Arma e dalle pattuglie delle Stazioni Carabinieri dislocate nei Comuni del circondario.

L’Aprilia Caponord che ha una cilindrata di 1.200 cc ed è dotata dei dispositivi acustici di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, consentirà ai carabinieri di garantire con maggiore efficienza e fluidità il controllo del territorio e il pronto intervento nei casi di emergenza, soprattutto nei parchi pubblici e nelle piste ciclabili, per offrire risposte efficaci e tempestive alle richieste dei cittadini che si rivolgono al “112”. Anche l’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” vedrà la presenza dei motociclisti dell’Arma transitare sul circuito per verificare il rispetto della normativa anti Covid-19, in occasione degli “Open Days 2021 – Giornate di Apertura al Pubblico”.

“Ringrazio di questa ulteriore disponibilità e attenzione alla sicurezza della nostra città l’Arma dei Carabinieri ed in particolare il Colonnello Pierluigi Solazzo, comandante provinciale dei Carabinieri di Bologna e il Capitano Andrea Oxilia, comandante la Compagnia Carabinieri di Imola. Questo nuovo servizio dei carabinieri in moto consentirà di rispondere in modo sempre più puntuale, anche nella stagione estiva, alle esigenze di sicurezza dei cittadini e di vivibilità degli spazi pubblici. La soddisfazione è ancora maggiore per una città come la nostra, con il suo autodromo internazionale e la sua storica passione per le due ruote, considerando che i carabinieri utilizzano moto Aprilia, che da sempre sono simbolo del prestigio del Made in Italy sulle strade e sulle piste di tutto il mondo”, ha commenta il sindaco di Imola, Marco Panieri.