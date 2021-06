Imola. Spesso si vedono sfrecciare a grande velocità per le strade e sulle piste ciclabili della città. Condotti quasi sempre da giovani, i monopattini elettrici, se “corrono troppo”, possono diventare il mezzo per muoversi meno sicuro per chi li conduce e per chi se li ritrova vicino.

Verso la mezzanotte del 13 giugno, sulla via Emilia Ponente quasi all’altezza del Santuario del Piratello, un monopattino con a bordo un 19enne residente a Conversano (Bari) che stava viaggiando verso Imola dove è stato urtato da una Fiat Panda con al volante M.F., una 29enne residente a Ravenna che si stava muovendo nella stessa direzione.

Il 19enne di Conversano è caduto a terra ed è stato soccorso dal 118 che lo ha trasferito, con l’elisoccorso, in codice di massima gravità, all’ospedale Maggiore dove il 14 giugno pomeriggio si trovava in prognosi riservata, in Rianimazione. Le sue condizioni di salute sono molto gravi. Le pattuglie della Polizia Locale, che sono intervenute sul posto, sono al lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente e per capire se il mezzo potesse o meno circolare in quel punto della strada e soprattutto se il giovane indossasse o meno sistemi di protezione.