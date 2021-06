Imola. Week-end ricco di gare per l’Imola Triathlon, che ha visto i suoi atleti gareggiare su 3 fronti: dalla Slovenia fino a Marina di Grosseto. Sabato 12 a Capodistria (Slovenia), Fabio Galassi è tornato alle gare al Triathlon Istria Cup, gara su distanza olimpica. Nonostante un infortunio, subito in allenamento qualche giorno prima, gli abbia compromesso una buona parte di gara, porta a termine una gara di assoluto livello. Per Fabio 7° posto assoluto (2° di categoria) in 1h57’20, registrando il 3° tempo assoluto di corsa (35’53” nei 10km).

Domenica 13, al Lago di mignano (Piacenza) si è disputato il Triathlon sprint Diga di Mignano. Tra i 200 atleti al via, altro grande risultato per Andrea Negrini, che si tuffa per la prima volta in acqua dolce e porta a casa un ottimo secondo posto di categoria S2 (11° posto assoluto) in 1h03’30.

Infine nella splendida cornice di Marina di Grosseto, si è disputata una due giorni di triathlon che ha visto partecipare più di 500 atleti nel weekend. Sabato, nel triathlon olimpico, era al via anche Stefano Salomoni, che termina al 23° posto di categoria M2 in 2h32’07”. Domenica 13 invece, nella distanza sprint, è stato il giorno del debutto per Martina Benvenuti che taglia il traguardo al 6° posto di categoria S2 (38a assoluta) in 1h26’48”.