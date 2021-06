Imola. Si trova ancora in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione all’Ospedale Maggiore il 19enne caduto dal suo monopattino in località Piratello verso la mezzanotte del 13 giugno, urtato da un’auto.

Gli agenti della Polizia Locale stanno ancora svolgendo una serie di accertamenti per capire la dinamica dell’incidente. Il giovane stava viaggiando a bordo della via Emilia, ma non è ancora chiaro se indossasse una protezione e se il mezzo fosse dotato di mezzi di illuminazione.