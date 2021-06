Un fine settimana all’insegno del grande ciclismo tra Imola e Faenza. Dopo i Campionati del mondo 2020, sul territorio emiliano romagnolo arrivano infatti i Campionati italiani.

La rassegna tricolore prenderà il via venerdì 18 giugno, con partenza e arrivo a Faenza per le tre cronometro riservate alle categorie Elite uomini (45,5 km), Elite donne (33,1 km) e Junior donne (15,6 km).

Il giorno dopo, sabato 19 giugno, andranno in scena gli uomini Under 23 con la loro prova su strada (174,7 km) in provincia di Prato. Infine, domenica 20 giugno, la gara in linea Elite donne (140 km) in provincia di Bari, e alla gara in linea Elite uomini (225 km) da Bellaria Igea Marina a Imola, sede dei Mondiali 2020.

La prova dei professionisti assegnerà il titolo tricolore su strada con un percorso che ripercorrerà in parte quello del mondiale 2020. Si partirà da Bellaria Igea Marina con 225 km da percorrere per un dislivello complessivo di 3.100 metri.

Il gruppo risalirà la Romagna passando per Villalta, Matellica, Carpinello, Forlì, Villanova, Faenza prima di affrontare Cima Monticino (280 m slm) che porta a Riolo Terme dove ci si ricongiunge con le strade dei Campionati del Mondo 2020, affrontando così Cima Galisterna (268 m slm), via Sabbioni e l’ingresso in autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Il traguardo si troverà in viale Saffi a Imola, vicino alla Rocca sforzesca. Da lì parte il conteggio per gli ultimi quattro giri sul percorso dei Mondiali 2020: via Bergullo, Cima Mazzolano (137 m slm), Riolo Terme, Cima Galisterna e ritorno in viale Saffi a Imola, per un circuito che misura complessivamente 31,4 km.

Si informa che durante la gara dei Campionati italiani di ciclismo l’accesso al pubblico in pista sarà consentito dalle 9 alle 18, esclusivamente a piedi. I passaggi in pista saranno 4, previsti indicativamente tra le ore 13.40/13.55 – 14.30/14.50 – 15.20/15.40 – 16.00/16.25

Maggiori informazioni: www.extragiro.it

Chiusura strade a Imola

In aggiunta ai provvedimenti contenuti nell’ordinanza, domenica 20 giugno, dalle ore 12 alle ore 17.30 circa, è prevista la chiusura al traffico delle ulteriori strade che fanno parte del percorso all’interno del territorio di Imola: via Sabbioni, via Ghiandolino, (dall’intersezione con via Sabbioni fino all’Autodromo), entrata in Autodromo, uscita Autodromo Piazzale Ayrton Senna, via Dante, via Pirandello, viale D’Agostino dalla rotatoria Bar Mirella fino al incrocio con viale Saffi, viale Saffi dove è posto il traguardo, Piazza Bianconcini, viale G.B. Zappi, ss 9 via C. Pisacane, via dei Colli, via Bergullo e via Lola.

Al fine di creare minori disagi possibili alla circolazione, domenica 20 giugno, è prevedibile che possanno essere consentiti gli attraversamenti delle strade chiuse al traffico, fra un passaggio e l’altro dei 4 giri in programma sulle strade di Imola.