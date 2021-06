Imola. Dopo un anno di stop a causa della pandemia, questa estate ritorna “Gocce di Musica per la solidarietà”, il concorso musicale organizzato dall’Avis Comunale di Imola con la collaborazione di sabato sera. Arrivato alla 13a edizione, è riservato a coloro che abitano nei dieci Comuni del circondario di Imola e ad Ozzano Emilia.

Già aperti i bandi per partecipare al contest. Il primo, “Aspettando Gocce di Musica 8.0”, riguarda i grafici interessati a realizzare la locandina ed il disegno, sul tema della musica e della solidarietà, che accompagneranno la promozione dell’evento. In palio, un buono di 200 euro spendibile al centro Media World di Imola. I lavori vanno consegnati entro il 21 giugno 2021. Informazioni e i dettagli su https://bologna.avisemiliaromagna.it/2021/06/10/gocce-di-musica-2019/ oppure contattando il tel. 0542-32158.

Stesso indirizzo anche per il regolamento e le modalità di partecipazione gratuita al concorso musicale vero e proprio “Gocce di Musica”, ma in questo caso la scadenza per iscriversi è il 28 giugno. Il contest si articola in tre serate (semifinali) che si terranno il prossimo luglio a Imola (Parco dell’Osservanza, 17 luglio), Mordano (Centro giovani Flood, 23 luglio) e Castel del Rio (Shangri-la, 30 luglio). Ogni serata vedrà salire sul palco tre gruppi, ognuno dei quali si esibirà con pezzi originali o cover ed almeno un brano inedito che si ispiri al tema della solidarietà. L’esibizione non dovrà superare i 20 minuti.

Il vincitore di ogni appuntamento, oltre a ricevere un buono acquisto per materiale musicale di 200 euro a testa (da consumare entro il 31 ottobre 2021), si qualificherà alla finalissima in programma domenica 5 settembre durante “Imola in Musica”. Chi si aggiudicherà la serata finale riceverà un ulteriore buono da 500 euro in buoni acquisto per materiale musicale. Al termine sarà consegnato ad una delle nove band in gara il premio speciale sabato sera.