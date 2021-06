Il governo ha approvato il Dpcm con il quale si introduce in Italia il “Green pass”, il certificato verde che renderà più semplice l’accesso ad eventi pubblici (come fiere, concerti, gare sportive, feste in occasione di cerimonie religiose o civili), l’accesso alle residenze sanitarie assistenziali e lo spostamento in entrata e in uscita da territori eventualmente classificati in “zona rossa” o “zona arancione” e che faciliterà dal 1° luglio gli spostamenti in Europa.

Vai al Dpcm >>>>

Il documento attesta una delle seguenti condizioni: la vaccinazione contro il Covid-19, l’esito negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle ultime 48 ore o la guarigione dall’infezione. A tutela dei dati personali, il QR Code della certificazione andrà mostrato soltanto al personale preposto per legge ai controlli.

Il documento gratuito, in formato digitale e stampabile, frutto del lavoro congiunto di ministero della Salute, ministero dell’Economia e delle Finanze e del ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, in collaborazione con la Struttura commissariale per l’emergenza Covid-19 e con il supporto del partner tecnologico Sogei, contiene un QR Code che ne verifica autenticità e validità.

Con l’attivazione della piattaforma nazionale realizzata e gestita da Sogei, dallo scorso 7 giugno, i cittadini inizieranno a ricevere le notifiche via email o sms con l’avviso che la certificazione è disponibile e un codice per scaricarla su pc, tablet o smartphone. L’invio dei messaggi e lo sblocco delle attivazioni proseguirà per tutto il mese di giugno, e sarà pienamente operativo dal 28 giugno, in tempo per l’attivazione del pass europeo prevista per il 1° luglio.

La Certificazione verde Covid-19 si potrà visualizzare, scaricare e stampare su diversi canali digitali: sul sito dedicato www.dgc.gov.it; sul sito del Fascicolo sanitario elettronico Regionale www.fascicolosanitario.gov.it/fascicoli-regionali, sull’App Immuni e presto sull’App IO

In caso di difficoltà, o indisponibilità, nell’uso di strumenti digitali, saranno coinvolti medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti che hanno accesso al sistema Tessera sanitaria.

Per tutte le informazioni è disponibile il sito www.dgc.gov.it e il Numero Verde della App Immuni 800.91.24.91, attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20.