Imola. In occasione della Festa Nazionale della Musica, lunedì 21 giugno alle 21.30, il Giardino storico del Palazzo Vescovile, appena restaurato, ospiterà il concerto del Duo Psiche con Valentina Bernardi al flauto e Agatha Bocedi all’arpa. Un evento di anteprima alla ventunesima edizione di Emilia Romagna Festival che prenderà il via il 25 giugno con un cartellone ricco e variegato cartellone di 58 appuntamenti fino al 27 settembre 2021.

Il programma si apre con la Sonata di Nino Rota per flauto e arpa, composta nel 1937 e considerata uno dei più grandi lavori cameristici, brano precursore della celebre musica da film che avrebbe poi composto Rota successivamente. Si prosegue con la Sonata di Donizetti per Flauto e Arpa che rispecchia totalmente il carattere romantico dell’Opera italiana Ottocentesca e con il Valse Mélancolique, unico brano del programma composto da una donna, Clémence de Grandval che fu una compositrice francese dell’era romantica allieva di Camille Saint Saens. Si prosegue con le 6 Epigrafi Antiche composte da Debussy nel 1914 per pianoforte a quattro mani, brani piuttosto astratti, dalle melodie sospese e rarefatte. A chiudere un Medley trascritto per il Duo Psiche da Agatha Bocedi, un insieme delle più celebri composizioni di Joe Hisaishi per lo studio cinematografico Ghibli e preso dai seguenti film d’animazione: Nausicaa della valle del vento, Principessa Mononoke, Il Castello Errante di Howl, La città Incantata e Il Castello nel Cielo.

Il Duo Psiche è una brillante formazione composta dalle giovani e talentuose Agatha Bocedi e Valentina Bernardi, nata nel 2020 per unire le dolci, soavi e delicate sonorità dell’arpa e del flauto, in un Duo dal repertorio molto vasto e vario che spazia totalmente dai brani più famosi e richiesti della musica classica, alle colonne sonore emozionanti dei più grandi compositori mondiali, fino alle tradizionali canzoni del cantautorato italiano e alla musica pop e Dance. Il Duo si esibirà nuovamente nell’ambito del cartellone di Emilia Romagna Festival, il 29 luglio 2021 (ore 21.00) presso il Giardino della Biblioteca Comunale di Alfonsine, con l’attrice Elena Bucci, in un evento dal titolo “In viaggio nelle tre cantiche Paradiso: nella luce angelica” in omaggio ai settecento anni dalla morte di Dante Alighieri.

Ingresso con offerta minima di 5 euro a favore delle attività del Museo Diocesano. È vivamente consigliata la prenotazione a ERF 0542 25747 a partire dal 9 giugno.