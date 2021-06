Faenza. Un estate 2021 con tanti appuntamenti. L’amministrazione comunale ha coordinato il calendario delle proposte estive che si svolgeranno in città e che terranno compagnia ai faentini fino a settembre, appuntamenti organizzati dalle istituzioni e dagli operatori culturali del territorio, in collaborazione con il consorzio ‘Faenza C’entro’, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Un segnale che il settore, quello della cultura e dell’intrattenimento, pur fortemente penalizzato a causa della pandemia, non si ferma.

Le piazze, i corsi e i luoghi importanti della città faranno da quinta scenica a spettacoli e iniziative. Dal Teatro Masini con la programmazione in piazza Nenni dove si terranno anche i concerti delle scuole di musica e la programmazione cinematografica dell’Arena Borghesi, alla “Rassegna Dante” alla Biblioteca manfrediana e complesso ex Salesiani, a cura di Independent Poetry, poi gli appuntamenti in città di “Faenza C’entro”, la musica dei “Balconi & Cortili OnAir”, gli incontri dedicati alla Vena del Gesso romagnola al Museo Malmerendi, le Letture per bambini e ragazzi organizzate dalla Biblioteca manfrediana, la programmazione all’aperto della Casa del Teatro, la musica di “In Tempo”, le serate enogastronomiche alla Torre di Oriolo e moltissimi altri ancora.

Vai al programma completo >>>>

Il calendario è stato coordinato dal settore Cultura del Comune di Faenza e molte delle programmazioni proposte dalle associazioni sono state rese possibili grazie al sostegno che l’amministrazione manfreda e la Regione Emilia-Romagna hanno voluto dare agli operatori per finanziare le attività dell’estate manfreda 2021.

