Ozzano Emilia (Bo). Due appuntamenti per presentare il libro di Giuliano Bugani “Così in alto Così in basso”, il suo ultimo lavoro sui temi della nuova tecnologia 5G. Il primo appuntamento, domenica 27 giungo, ore 17, al parco naturalistico di Roncolo (area bar bistrot Volare) via Verdi 23/1 Quattro Castella (Reggio Emilia).

Il secondo, lunedì 28 giugno, ore 19.30, a Ozzano Emilia (sala Pro Loco – Via degli Orti 16/A).

Il libro

“5G, il controllo rende liberi. L’altra faccia della medaglia, quella che resta nascosta. Questo è il 5G. Con il pretesto della telecomunicazione è una grande arma di controllo sociale e annientamento psichico e fisico. Non servono i reticolati metallici ad alta tensione per non fare evadere gli internati, come nei campi di sterminio. Un progetto che nasce dalle prime intuizioni di Nikola Tesla, sviluppato e perfezionato nei decenni successivi. Il 5G è lo scontro ultimo e definitivo per il controllo del dissenso, della democrazia, e per la sopravvivenza indipendente. Questo libro svela le menzogne sul 5G sostenute da governi nazionali, partiti, sindacati, associazioni, scienziati, medici, ambientalisti. Mentre l’umanità veniva irradiata, tutti gli altri sapevano”.

Giuliano Bugani (Ozzano Emilia BO, 1961) è operaio metalmeccanico, poeta, scrittore, giornalista e autore dei documentari Liberate Silvia (2005), I ragazzi del Salvemini (2007), Quella notte al Leoncavallo (2007), Anno 2018: verrà la morte (2008), Il falso piano (2011), Uomini da bruciare (2011), La mia bandiera. La resistenza al femminile (2011). C’è anche un filo diretto che lega Giuliano Bugani con i temi della sanità. Se si va a sfogliare la sua filmografia troviamo nel 2014 “Mani sulla sanità”, “Sindaci contro” nel 2015, realizzati in collaborazione con Daniele Marzeddu, nel 2017 “Mani sulla sanità: la rivolta”, nel 2019 “Saccheggio sanità”.

Filmografia dal 2000

2018 » doc Ascoltami. Ricordami. regia, soggetto, sceneggiatura

2017 » doc Mani Sulla Sanità: la Rivolta, regia, soggetto, sceneggiatura

2015 » doc Il Sole Contro, regia, soggetto, sceneggiatura

2015 » doc Sindaci Contro, regia, soggetto, sceneggiatura

2014 » doc Mani sulla Sanità, regia, soggetto, sceneggiatura

2013 » doc H2A. L’Acquedotto in Amianto, regia, sceneggiatura

2012 » doc FIOM. Viaggio nella Base dei Metalmeccanici, regia, soggetto, sceneggiatura, produttore

2011 » doc La Mia Bandiera. La Resistenza al Femminile, regia, soggetto, sceneggiatura

2008 » doc Anno 2018: Verrà la Morte, regia, soggetto, sceneggiatura, produttore

2006 » doc I Ragazzi del Salvemini – Casalecchio di Reno (6-12-1990), regia, soggetto, sceneggiatura.