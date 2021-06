La classifica dei libri più venduti del 2021 in Atlantide: Carofiglio, Murgia, longsellers come Cambiare l’acqua ai fiori o I leoni di Sicilia, l’amico Corrado Peli che resiste in quattordicesima posizione. Proseguendo, in ventesima posizione troviamo il Dante di Alessandro Barbero, in ventiduesima La via dei Gessi e dei Calanchi a piedi, Ediciclo, e siamo sicuri che a fine anno sarà nella top ten L’inverno dei leoni, di Stefania Auci, già al ventiquattresimo posto dopo venti giorni dall’uscita!

1) Disciplina di Penelope – GianricoCarofiglio – Mondadori

2) L’avventura del Calderaro – Rinaldo Falcioni e Nazareno Storani – Pendragon

3) Autobiografia di Petra Delicado – Giménez Bartlett Alicia – Sellerrio

4) Stai zitta e altre nove frasi – Michela Murgia – Einaudi

5) Cambiare l’acqua ai fiori – Valérie Perrin – E/O

6) L’appello – Alessandro D’Avenia – Mondadori

7) La città di vapore – Carlos Ruiz Zafon – Mondadori

8) I leoni di Sicilia – La saga dei Florio – Stefania Auci – Nord

9) Quando le montagne cantano – Que Mai Nguyen Phan – Nord

10) La sorella perduta – Le sette sorelle – Lucinda Riley – Giunti

11) Luce nella notte – Ilaria Tuti – Longanesi

12) Una terra promessa – Barack Obama – Garzanti

13) La carezza della memoria – Carlo Verdone – Bompiani 14) Il sangue degli abeti – Corrado Peli – Time Crime

15) Flora – Alessandro Robecchi- Sellerio