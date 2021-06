Da lunedì 28 giugno tutta l’Italia in zona bianca, contemporaneamente cade il divieto di indossare la mascherina all’aperto. Resto l’obbligo qualora non ci siano le condizioni di distanziamento previsto dalle norme e comunque occorre continuare a portarle al chiuso.

In Italia i morti nelle ultime 24 ore sono 28, i nuovi casi 389, indice di positività stabile allo 0,5%. Un decesso in Emilia Romagna: una donna di 87 anni di Ferrara. 64 nuovi casi, con un indice allo 0,8%. Nell’Ausl di Imola nessun decesso e 5 nuovi positivi su 469 test molecolari e 755 antigenici refertati nei giorni 26-27-28 giugno.

Aggiornamento Italia ore 12 del 28 giugno (dati del 27 giugno)

Oggi il saldo tra ingressi e uscite nelle terapie intensive segna – 5, i nuovi ingressi sono 5, per un totale di 289. I decessi sono 28 (ieri 14) e 389 i positivi (ieri 782) con 75.861 tamponi. I morti da inizio pandemia sono 127.500, i casi complessivi 4.258.456. I casi attivi sono 54.682 (nelle 24 ore – 2.480).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid sono 1.723. Gli isolamenti domiciliari sono 52.670. I guariti nelle 24 ore: 2.839 per un totale di 4.076.274.

Un decesso in Emilia Romagna. I positivi sono 64 (ieri 61), con 8.379 tamponi (ieri 12.215). 312 i guariti, i casi attivi totali sono 3.472 (- 249 rispetto a ieri), i ricoverati nelle terapie intensive sono 28 (come ieri), i ricoverati negli altri reparti Covid sono: 191 (+6).

I positivi in Italia

Sono cinque le regioni senza casi nelle ultime s4 ore: Liguria, Molise, Basilicata, Umbria e Valle d’Aosta. La Sicilia è quella con più casi: 84.

La situazione nell’Ausl di Imola

Vaccinazioni

Con la giornata di ieri sono 105.139 vaccinazioni totali da inizio campagna.

Situazione epidemiologica

Su 469 test molecolari e 755 antigenici refertati nei giorni 26-27-28 giugno, si registrano 5 nuovi positivi: 3 il 26 giugno, 1 il 27 giugno, 1 il 28 giugno nelle seguenti fasce di età: 3 tra i 25-44, 2 tra i 45-64. Tutti sintomatici, 3 riferibili a focolaio già individuato. 3 persone era già isolate al momento della diagnosi. Nessun decesso.

10 i guariti, 62 i casi attivi e 12.661 i casi totali da inizio pandemia. Nessun cittadino del circondario è in terapia intensiva.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 386.757 casi di positività, 64 in più rispetto a ieri, su un totale di 8.379 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,8%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età, con la possibilità di prenotarsi che resta sempre aperta a partire dalla data di sblocco delle finestre, per consentire a tutti coloro che lo vorranno di ricevere il vaccino.

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 3.745.926 dosi; sul totale, 1.381.358 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 24 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 28 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 34 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 30,4 anni.

Sui 24 asintomatici, 16 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 3 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione e 3 tramite gli screening sierologici. Per 2 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Parma con 28 nuovi casi e Modena con 15; seguono Bologna (9) e Reggio Emilia (4). Poi Ravenna e Cesena (entrambe con 2 nuovi casi); quindi Piacenza, il Circondario Imolese, Forlì e Rimini (1 caso ciascuna). Nessun nuovo caso registrato a Ferrara.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 4.800 tamponi molecolari, per un totale di 4.982.567. A questi si aggiungono anche 3.579 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 312 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 370.027.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 3.472 (-249 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 3.253 (-255), il 93,7% del totale dei casi attivi.

Si registra un decesso a Ferrara: una donna di 87 anni. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 13.258.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 28 (numero invariato rispetto a ieri), 191 quelli negli altri reparti Covid (+6).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: nessuno a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 2 a Parma (invariato), 1 a Reggio Emilia (invariato), 7 a Modena (invariato), 13 a Bologna (invariato), nessuno a Imola (invariato), 2 a Ferrara (invariato), nessuno a Ravenna e Forlì (come ieri), 1 a Cesena (invariato) e 2 a Rimini (invariato).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 23.624 a Piacenza (+1, asintomatico), 28.636 a Parma (+28, di cui 17 sintomatici), 46.929 a Reggio Emilia (+4, tutti sintomatici), 65.743 a Modena (+15, di cui 11 sintomatici), 82.371 a Bologna (+9, di cui 3 sintomatici), 12.661 casi a Imola (+1, sintomatico), 23.182 a Ferrara (nessun nuovo caso, e dunque il numero è invariato rispetto a ieri), 30.541 a Ravenna (+2, sintomatici), 17.096 a Forlì (+1, sintomatico), 19.711 a Cesena (+2, di cui 1 sintomatico) e 36.263 a Rimini (+1, asintomatico).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 2 casi, positivi a test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare.