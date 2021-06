Castel San Pietro (Bo). Amministrazione Comunale e Pro Loco presentano il programma degli eventi estivi organizzati dal 1° luglio al 5 agosto, che rappresentano il seguito di #CastelloRIPaRTE, il cartellone di spettacoli di arte, musica e teatro del mese di giugno, per il quale il Comune aveva ottenuto anche il patrocinio della Regione Emilia-Romagna. Il programma completo con le modalità di prenotazione degli eventi è disponibile nei canali istituzionali del Comune di Castel San Pietro Terme: sito web www.cspietro.it, pagina facebook www.facebook.com/cspietro/ oltre che nel sito web e pagina facebook della Pro Loco.

Il nuovo programma prende il via con il primo appuntamento di “Dal Comune alle Terme”, una nuova rassegna che comprende in tutto dieci appuntamenti di musica, spettacolo, cultura e altro ancora che si svolgono nei locali pubblici della zona di viale Terme: giovedì 1 “Music 4 Soul” alla Pizzeria Ristorante La Chiusa; giovedì 8 “Color Fashion Night 2” allo ZenzeroBlu; lunedì 12 spettacolo dell’Officina Sant’Ermanno a Lagosteria; giovedì 15 la presentazione del libro di Sebastiano Zanolli al Ristorante Gastarea; giovedì 22 “Cassero… Non Solo Moda” al Ristorante Golf Club Le Fonti; lunedì 26 musica live con il cantante Enrico Cifiello al Ristorante La Torretta ; giovedì 29 serata musicale swing con gli Amarcorda al Ristorante Il Giardino; lunedì 2 “Tributo a Morricone e Battiato” al Ristorante delle Terme, giovedì 5 agosto Giaz Cafè (viale Terme 670) ospiterà due eventi: alle 18,30 un viaggio fra le erbe con Sergio Flamigni e Virginia Bolognesi e alle 21,30 il concerto del quartetto femminile Femmefolk, entrambi inseriti nella rassegna “In mezzo scorre il fiume” che comprende anche domenica 1 agosto un’escursione all’alba sui calanchi di Mulino Nuovo con il concerto “Risvegli”.

Nei primi giorni di luglio, il programma riporta gli ultimi 4 spettacoli, tutti musicali, che vanno in scena all’Arena prima della chiusura per i lavori alla torre scenica: i concerti dell’1 e 3 luglio a cura della Mixer, quello di venerdì 2 a cura di ERF e “No Social Party” domenica 4.

Poi si continua mercoledì 7 ore 20,30 con appuntamento alla biblioteca di Castel San Pietro Terme con la lettura per bambini “Storie appese a un filo; venerdì 9 ore 19 “In bocca al lupo”, camminata serale a Montecalderaro.

Domenica 11 dalle 9 alle 11 prendono il via, dopo la sospensione del 2020 causa pandemia, le attesissime prove libere della Carrera, che si terranno anche nei mercoledì 14, 21, 28 luglio ore 21-23,45 nel centro storico e domenica 5 agosto ore 9-11 in viale Terme.

Il 14, 21, 28 luglio e 4 agosto si terranno al Campo Sportivo di Osteria Grande i “Mercoledì Cinema” di Cinema in tour. La musica di Emilia-Romagna Festival tornerà lunedì 19 ore 21,30 con “La Toscanini Next Quartet” nel convento del Frati Cappuccini, che ospiterà anche il Festival Maratona d’estate in lirica: venerdì 23 alle ore 21 e sabato 24 alle ore 9 e alle ore 21. Venerdì 23 alle 19,30 ci sarà anche “Vuelvo al Sur dedicato ad Astor Piazzolla”, primo dei tre appuntamenti organizzati al Giardino degli Angeli. Il secondo sarà “Dal silenzio nascono storie” mercoledì 28 ore 19,30 e venerdì 30 alla stessa ora “8 corde e la virtuosità”.

