Dozza. Dal 1° luglio al 5 agosto, dalle 20.30, all’interno della Rocca Sforzesca, Enoteca Regionale Emilia Romagna organizza, dopo il successo delle scorse estati, la nuova edizione delle “Sere d’estate fresche di vino…a corte”. La formula delle serate prevede una degustazione itinerante all’interno del Museo della Rocca Sforzesca di Dozza, ovviamente con protagonisti i vini 100% made in Emilia-Romagna. Realizzate in collaborazione con la Fondazione Città d’Arte di Dozza, in queste serate sarà possibile conoscere e degustare i vini regionali visitando le stanze e gli ambienti del museo, accompagnati da una guida. Le degustazioni saranno condotte da Maurizio Manzoni, responsabile della Mostra Permanente.

Il calendario prevede sei appuntamenti. Si inizia giovedì 1° luglio con la serata dedicata a due vitigni autoctoni della Bassa Romagna e dell’area faentina quali il Bursôn e il Centesimino. Si continua giovedì 8 luglio con la regina e il re della cultura enologica della Romagna: l’Albana e il Sangiovese. Il 15 vedrà protagonisti i “bolognesi” Pignoletto e Barbera, mentre il 22 sarà la volta del brioso Gutturnio piacentino e dell’aromaticità esplosiva della Malvasia parmense e piacentina. Per l’ultimo appuntamento di luglio, il 29, i calici si riempiranno con i freschi sapori dei Lambrusco e dell’autoctono Famoso, per arrivare, nella serata conclusiva del 5 agosto, all’assaggio delle particolari interpretazioni dei fragranti vini Rebola e Fortana, espressione dei territori riminese e ferrarese.

Il costo per la partecipazione alla serata è di 22 euro (comprensivo di tasca e calice per la degustazione). Le serate si svolgeranno anche in caso di maltempo. Prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni: 0542.367741 – info@enotecaemiliaromagna.it.

Inoltre, sabato 3 luglio si conclude anche la rassegna dei “Vignaioli in enoteca” con la presenza della Cantina del Frignano di Serramazzoni. Nel corso dell’appuntamento, in programma dalla 14 alle 18, saranno presenti direttamente i produttori che racconteranno e faranno degustare, gratuitamente, i propri vini.