Imola. Sosta gratis al pomeriggio in centro, sabato 3 luglio, in occasione dell’avvio dei saldi estivi. Lo ha stabilito l’Amministrazione comunale che ha approvato l’apposita delibera che prevede sabato 3 luglio dalle ore 15,00 alle ore 19,00 la gratuità della sosta in tutti i parcheggi a sbarre: parcheggio “Centro Città” (ingresso via Aspromonte e viale Carducci); parcheggio “Ortomercato” (viale G.B. Zappi); parcheggio “Ragazzi del ‘99”; parcheggio “Guerrazzi”; parcheggio “Palestra Cavina” nonché negli stalli di sosta a pagamento su strada nel perimetro del centro storico.

La decisione è stata presa dal Comune con l’obiettivo di valorizzare il centro storico, agevolandone l’accessibilità attraverso provvedimenti finalizzati a favorire l’afflusso degli utenti, in occasione dell’avvio dei saldi estivi 2021.

Il Comune riconoscerà ad Area Blu, che gestisce la sosta a pagamento in città, 2.196 euro (Iva compresa), che verranno prelevati dal fondo di riserva, a fronte del mancato ricavo che produrrà questa decisione.

Va ricordato che per favorire l’afflusso degli utenti in centro, in passato è già stata sperimentata, con esiti favorevoli, la modalità che consente di sostare gratuitamente in alcuni parcheggi cittadini (ad esempio nel periodo pre e post natalizio, in occasione di eventi quali la Festa “Il centro fiorisce”, tanto per citare). Pertanto si ritiene opportuno attuarla anche in questa occasione.

“Abbiamo voluto cogliere la sollecitazione arrivata dal mondo del commercio perché rispecchia la strategia e la volontà di questa giunta di rilanciare il centro storico attraverso diverse iniziative. Siamo riusciti a fare tutto in estrema velocità e per questo voglio ringraziare tutti gli uffici dell’Amministrazione per la collaborazione. Ribadisco che stiamo studiando con le associazioni altre azioni finalizzate al rilancio, pensando già all’autunno prossimo, augurandoci che la condizione pandemica migliori, e guardando ai prossimi anni con fiducia”, spiega Pierangelo Raffini, assessore alle Attività produttive e Centro storico.