Per Claudio Frati, in passato candidato sindaco, candidato alle elezioni politiche e assessore nella disgraziata giunta Sangiorgi “la diatriba tra Conte e Grillo in sintesi è una lotta di potere che ormai mi affascina quanto una querelle dell’Isola dei famosi. Quello che per me è rilevante, è che entrambi hanno fatto carte false o quasi per appoggiare un governo prevedibilmente pessimo, almeno per quella forza politica popolare e rivoluzionaria che in tanti avevamo votato nel 2018, ma che evidentemente è ottimo per chi nel frattempo da semplice portavoce si è ‘evoluto’ in un riverito parlamentare moderato e magari anche liberale. Chi è in cerca di un’alternativa a questa melassa liberista e austeritaria temo non potrà fare altro che cercarla altrove (magari con Di Battista, azzardiamo noi, ndr)”.

Pure Agnese Colangelo, candidata M5s alle ultime elezioni comunali, ribadisce: “Io ero fra quelle più scettiche sull’entrata nel governo Draghi, quindi nonostante alcune perplessità sul Garante, l’ultima uscita di Grillo non mi scolvolge affatto. Dobbiamo contarci, capire chi vuole un partitucolo moderato di Conte che non è nemmeno iscritto al M5s e chi vuole tornare allo spirito originario. Spero molto in Di Battista e pure nel ritorno di alcuni espulsi di grande peso e onestà come Morra. Grillo ha ribaltato il tavolo come spesso fa, io penso sia a fin di bene”.

(Massimo Mongardi)