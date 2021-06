Imola. Verso le 16 del 29 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Lughese per un incendio che ha interessato colture per circa dieci ettari.

I pompieri hanno messo in sicurezza dalle fiamme un’abitazione, evacuati alcuni cani da caccia i cui ricoveri erano stati interessati dal rogo. L’incendio è stato circoscritto e domato. Per fortuna, nessuna persona è rimasta coinvolta dalle fiamme. Sul posto, sono intervenute anche le forze dell’ordine.

E’ stato necessario pure un sorvolo da parte di un Drago 143.