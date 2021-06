Imola. St/Art Cinema, in collaborazione con il Comune, assessorato alla Cultura e Teatro Comunale, ha redatto il programma della stagione estiva denominata Rocca cinema Imola – Il cinema sotto le stelle, che si terrà all’interno del cortile della Rocca Sforzesca, da giovedì 1 luglio a domenica 5 settembre. Anche quest’anno Rocca Cinema Imola fa parte del Circuito Fice delle sale d’Essai.

NUMERO GIORNATE PROGRAMMAZIONE: Le giornate di programmazione saranno 62.

PROIEZIONI: Gli spettacoli inizieranno nel mese di luglio alle ore 21.30 e nei mesi di agosto e settembre alle ore 21.00.

TARIFFE: Il costo del biglietto intero è di 6 euro il ridotto di 5 euro, ingresso gratuito per disabili e accompagnatore e bambini con età inferiore ai 3 anni.

RIDUZIONI: Over 65, Under 14, studenti universitari, titolari di card cultura “junior” (fino a 20 anni), titolari di tessera Touring Club, titolari di YougER Card, titolari di abbonamento alla Stagione di Prosa 2020/2021 del Teatro Stignani, possessori dell’applicazione Appu Imola, possessori dell’applicazione Nuovo Diario Messaggero.

VENERDI’ PROMOZIONE FAMIGLIE (dal 9 luglio al 20 agosto): Ridotto di 5 euro per tutti

ABBONAMENTO A 5 INGRESSI: Intero: 25 euro, Ridotto 20 euro. In regalo un ingresso al Cinema Osservanza stagione 2021/2022.

Tante conferme e tante le novità di questa stagione. Si conferma la collaborazione con la Fice con la quale, all’interno della Rassegna Accadde Domani, che prevede la presenza in sala di alcuni registi italiani che andremo a definire meglio durante la stagione, ma per la quale è già confermata la presenza di Stefano Mordini, fondatore assieme a Maria Martinelli e Franco Calandrini della Cooperativa Start, quest’anno al suo ottavo e ultimo anno di gestione di Rocca Cinema Imola, che presenterà il film di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia edizione 2020, “Lasciami andare” che vede il ritorno di Stefano Accorsi, con cui aveva realizzato il suo film d’esordio “Provincia Meccanica”.

Si conferma inoltre la promozione del film del venerdì dedicato alle famiglie, per cui la riduzione è estesa anche agli adulti.

Poi, come si può vedere dal programma, anche quest’anno la programmazione è impostata in modo da poter soddisfare il pubblico più eterogeneo possibile. Si ssottolinea come circa due terzi dei film programmati, arrivano in sala già carichi di premi o riconoscimenti. Le schede dei film, fino a due anni fa, presenti sul giornale di sala, che, causa protocollo Covid, non è più possibile distribuire in arena, sono comunque presenti sul sito www.roccacinema.it e presentate quotidianamente sulla nostra pagina FB. Come ogni anno, si è cercato di offrire un programma più eterogeneo possibile, dedicando come di consueto il venerdì sera ai film per i più piccoli e relative famiglie estendendo il biglietto ridotto anche agli adulti e che quest’anno vedrà replicato in due serate il film del momento, CRUDELIA, con una strepitosa Emma Stone, ad oggi ancora tra i film più visti in Italia; la programmazione passa anche attraverso opere impegnate come I AM GRETA – Una forza della natura, o IL CASO PANTANI, solo uno dei tanti titoli italiani che arricchiscono il calendario e che, in collaborazione con FICE, all’interno della Rassegna Accadde Domani, il 2 luglio ospiterà Stefano Mordini con il suo LASCIAMI ANDARE, evento di chiusura della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia 2020.; sempre proveniente dall’ultima mostra di Venezia arriva anche LACCI di Daniele Luchetti, LE SORELLE MANCUSO di Emma Dante, MISS MARX di Susanna Nicchiarelli. Tra i film italiani riportati in sala dopo la pandemia merita un discorso a parte VOLEVO NASCONDERMI di Giorgio Diritti, premiato al festival di Berlino, portato in sala a settembre e poi fermato di nuovo in ottobre. Il film è stato premiato ai Nastri d’Argento e ha vinto 7 David di Donatello. Ovviamente non potevano mancare i Premi Oscar NOMADLAND di Chloé Zhao, MANK di David Fincher e soprattutto THE FATHER – Nulla è come sembra di Florian Zeller, appena uscito nelle sale e nemmeno il film simbolo del rilancio delle sale TENET di Christopher Nolan che, immaginiamo in un’arena come la nostra, unica nel suo genere, su uno schermo di 14 metri, proiettato in 4K sia più di un film, sia un’esperienza da vivere almeno una volta. Queste sono solo alcune piccole tracce, tutti i film con schede e foto e relativi trailer saranno presenti sul sito www.roccacinema.it mentre sulla pagina Facebook verrà fatto il rimando giornaliero.

PRENOTAZIONI: È possibile prenotare i biglietti tramite mail scrivendo a info@roccacinema.it o telefonicamente al n. 349 5162425, nei giorni di proiezione, nei seguenti orari: dalle 20.00 alle 20.30 dal 1 luglio al 31 luglio, dalle 19.30 alle 20.00 dal 1 agosto al 5 settembre. I biglietti prenotati si potranno ritirare presso la biglietteria, nel giorno stesso della proiezione, nei seguenti orari: dalle 20.30 alle 20.45 dal 1 luglio al 31 luglio, dalle 20.00 alle 20.15 dal 1 agosto al 5 settembre

OMAGGIO SOGGETTI CON DISABILITÀ MOTORIE: con prenotazione obbligatoria da inviare tramite mail a info@roccacinema.it o telefonando al n. 349 5162425. Per l’accompagnatore è previsto il biglietto ridotto.

In caso di interruzione della proiezione causa maltempo non si potrà effettuare il rimborso del biglietto.