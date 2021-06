Imola. L’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” si prepara ad ospitare dal 2 al 4 luglio il Campionato Italiano Velocità moto (CIV), che scende in pista per il suo terzo round stagionale. La manifestazione sarà aperta ai soli addetti ai lavori, nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 e delle linee guida FMI.

In SBK si ripartirà da Michele Pirro e dalla Ducati Barni Racing. Il pluricampione italiano si presenta ad Imola forte dello straordinario inizio di stagione: quattro vittorie su quattro gare e leadership in classifica a punteggio pieno. Il duo Pirro-Ducati Barni si presenta quindi nel ruolo di grande favorito con l’obiettivo di sfatare il tabù Imola, pista dove l’ultima vittoria del tester di Borgo Panigale nell’ELF CIV SBK risale al 2017. Imola che potrebbe essere una ghiotta occasione per i rivali di Pirro di ricucire parte del gap in classifica, a cominciare dal primo degli inseguitori, Luca Vitali sulla Honda del Team Scuderia Improve by Tenjob a -41 punti, per proseguire con Alessandro Delbianco (Honda DMR Racing) e Lorenzo Zanetti (Ducati Broncos) entrambi appaiati a – 50 punti. Occhio anche a Lorenzo Gabellini (Honda Althea), distante 43 lunghezze da Pirro.

La Moto3 riparte dal talento e dalla tenacia di Elia Bartolini. L’alfiere del team Bardhal VR46 Rider Academy su KTM è leader in classifica con 86 punti. Bartolini è reduce dalle convincenti apparizioni nel Mondiale Moto3, dove ha conquistato punti in Spagna e in Germania. A infastidirlo nella lotta al titolo ci proveranno Biagio Miceli (Junior Team Honda Total Gresini) e Pasquale Alfano (Protech Racing Team PRT KTM) rispettivamente a -34 e – 35 punti. Attenzione anche a Matteo Bertelle (Team Minimoto KTM). Il pilota Pata Talento Azzurro, assente nel Round 1 perché impegnato nella Red Bull Rookies Cup, è rientrato nel secondo Round di Misano come meglio non poteva, firmando una doppia vittoria che lo ha proiettato a -36 punti dalla vetta, confermandolo nel ruolo di pretendente al titolo.

Imprevedibile e combattutissima, la SS600 sembra essere la categoria più spettacolare dell’ELF CIV, con quattro diversi vincitori nelle prime 4 gare. Ad Imola ci arriva come leader il pluricampione italiano Massimo Roccoli. L’alfiere Promo Driver Organization Yamaha è in vetta con 74 punti, inseguito da Marco Bussolotti (Axon 7 Team Yamaha e da Roberto Mercandelli (Team Rosso e Nero Yamaha) rispettivamente a – 15 e – 18 punti. Poco più distanti ci sono la MV Extreme Racing Service di Davide Stirpe (- 31 punti) e la Yamaha del francese Andy Verdoia (- 32 punti), senza dimenticare l’ex Campione Italiano Federico Caricasulo (Yamaha), tornato all’ELF CIV e subito vittorioso.

In Premoto3, Imola metterà alla prova il talento del leader in classifica, lo spagnolo Ferrandez Beneite (Team Runner Bike 2WheelsPoliTo). Il giovane iberico è leader in classifica con 95 punti frutto di tre vittorie e un secondo posto, in una categorie che vede oltre 30 giovanissimi piloti al via, molti dei quali provenienti dal CIV Junior e quindi alla prima esperienza sui circuiti grandi e con moto più performanti. Ad inseguire c’è il duo di piloti Pata Talenti Azzurri FMI composta da Riccardo Trolese (M&M Technical Team) e Flavio Massimo Piccolo (D34G Racing BeOn) rispettivamente a – 41 e – 46 punti. In tanti però sono pronti a giocarsi le posizioni che contano e a mettere alla prova il loro talento su una pista difficile come Imola.

Anche la SS300 vede un uomo solo al comando: Matteo Vannucci. L’alfiere Junior Team AG Yamaha PATA, reduce da un 2020 dove ha trionfato nella Yamaha R3 Cup, è all’esordio nell’ELF CIV. Vannucci si presenta ad Imola da leader in classifica con 75 punti, frutto della vittoria al Mugello e dei due secondi posti ottenuti a Misano. Il primo degli inseguitori di Vannucci è Bahattin Sofuoglu (Yamaha), nipote del pluricampione Kenan, e distante 31 punti dalla vetta. Con Emanuele Vocino (GradaraCorse PZ Racing Kawasaki) a tallonarlo (-34 punti dalla vetta) e pronto ad inserirsi nella lotta al vertice.

TV – Il round 3 ELF CIV 2021 sarà visibile in diretta sulla pagina facebook Campionato Italiano Velocità e in live streaming sui siti Motosprint, Eleven Sport, civ.tv e su MS MotorTV. Con MS MotorTV che curerà i format di approfondimento AFTER CIV ed AFTER RACE. Le repliche delle gare saranno trasmesse su Sky Sport MotoGP HD la settimana successiva all’evento.