In Italia i morti nelle ultime 24 ore sono 28, i nuovi casi 794, indice di positività stabile allo 0,4%. Pur non avendo avuto una crescita dei contagi, di tutti i casi dell’ultima settimana, il 22,7% è dovuto alla variante Delta, sono rari i casi gravi. E’ però possibile che, in una minima percentuale, vengano contagiati anche coloro che sono già stati vaccinati. Quindi l’Istituto superiore della sanità consiglia di mantenere in essere tute le misure di prevenzione i possibili.

Oggi in Emilia Romagna vengono segnalati due decessi, entrambi in provincia di Bologna (una donna di 91 e un uomo di 60 anni). I nuovi casi sono 46, con un indice allo 0,2% (ieri 0,4%). Nell’Ausl di Imola anche oggi nessun decesso e nessun positivo (con 282 test molecolari e 263 antigenici).

Aggiornamento Italia ore 12 del 2 luglio (dati dell’1 luglio)

Oggi il saldo tra ingressi e uscite nelle terapie intensive segna – 16, i nuovi ingressi sono 3 (ieri 7), per un totale di 213. I decessi sono 28 (ieri 21) e 794 i positivi (ieri 882) con 199.238 tamponi (ieri 188.474). I morti da inizio pandemia sono 127.615, i casi complessivi 4.261.582. I casi attivi sono 47.779 (nelle 24 ore – 1.579).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid sono 1.469 (- 63). Gli isolamenti domiciliari sono 46.097 (ieri 47.597). I guariti nelle 24 ore 2.345 per un totale di 4.086.188.

Due decessi in Emilia Romagna. I positivi sono 46 (ieri 61), con 18.574 tamponi (ieri 16.876). 194 i guariti, i casi attivi totali sono 2.707 (- 150 rispetto a ieri), i ricoverati nelle terapie intensive sono 22 (- 2), i ricoverati negli altri reparti Covid sono: 175 (- 4).

I positivi in Italia

Due le regioni con 0 casi, il Molise e la Valle d’Aosta. La Lombardia è la regione con più casi in giornata: 143.

La situazione nell’Ausl di Imola

Vaccinazioni e prenotazioni

Con la giornata di ieri sono 109.689 vaccinazioni totali da inizio campagna. Per velocizzare la copertura vaccinale completa dei cittadini con più di 60 anni, candidati alla vaccinazione con vaccino a vettore virale, in questi giorni l’Ausl di Imola ha anticipato telefonicamente circa 400 appuntamenti per prima dose prenotati tra luglio ed agosto per cui le vaccinazioni saranno eseguite con vaccino monodose Johnson&Johnson. Chi preferisce mantenere la data dell’appuntamento prevista potrà chiaramente farlo eseguendo la vaccinazione nella giornata già prevista con due dosi di vaccino Astra Zeneca presso l’Hub Osservanza di Imola. In questi giorni sono stati inviati ed inseriti oltre 6000 appuntamenti per il completamento del ciclo vaccinale. Restano meno di 200 gli appuntamenti per seconda dose non ancora inseriti che lo saranno nell’arco della prossima settimana.

Situazione epidemiologica

Per il quarto giorno consecutivo si registrano 0 casi positivi su 282 test molecolari e 263 antigenici. Nessun decesso. 5 i guariti, 41 i casi attivi mentre rimangono invariati i casi totali (12.661) da inizio pandemia.

Orario estivo erogazione diretta dei farmaci

Da lunedì prossimo (5 luglio) fino al 31 luglio e dal 9 agosto fino al 12 agosto, il servizio di erogazione diretta dei farmaci verrà effettuato solo nella sede della Farmacia Interna presso l’Ospedale Vecchio dal lunedì al venerdì nella abituale fascia oraria 8.30 – 15.30.

L’erogazione è prevista per i pazienti in dimissione (da regime di degenza e ambulatoriale), a tutti gli assistiti aventi diritto, e a tutti i pazienti in continuità terapeutica, cronici già in carico e nuovi assistiti.

Presso le Case della Salute di Castel San Pietro e di Medicina rimane invariato il servizio di erogazione diretta ai pazienti cronici già in carico e già programmati in agenda.

Con l’Ospedale libero dal Covid, sono ripartite a regime le attività chirurgiche tra le quali l’Otorinolaringoiatria, tra le prime a dover rinunciare ai propri posti letto a favore della Medicina Covid. Un’esperienza che ha comunque messo in evidenzia la capacità di sinergia di tutto l’Ospedale di Imola ed in particolare delle discipline chirurgiche che hanno coabitato, nel periodo emergenziale, al 4° piano del blocco DEA, dove era storicamente collocata l’Ortopedia.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 386.934 casi di positività, 46 in più rispetto a ieri, su un totale di 18.574 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore; la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,2%.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età.

Alle ore 13 sono state somministrate complessivamente 3.885.185 dosi; sul totale, 1.453.351 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 17 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 14 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 23 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 30,5 anni.

Sui 17 asintomatici, 12 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 3 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione. Per 2 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Parma con 12 nuovi casi; seguono Modena (10), Ravenna (7), Bologna e Rimini con 4 casi ciascuna. Poi Reggio Emilia (3), Cesena (3), Piacenza, Ferrara e Forlì (tutte e tre con un caso).Nessun nuovo caso registrato nel Circondario imolese.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 7.385 tamponi molecolari, per un totale di 5.013.633. A questi si aggiungono anche 11.189 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 194 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 370.963.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 2.707 (-150 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 2.510 (-144), il 92,7% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano due decessi, entrambi in provincia di Bologna (una donna di 91 e un uomo di 60 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione salgono quindi a 13.264.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 22 (-2), 175 quelli negli altri reparti Covid (-4).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Parma (invariato rispetto a ieri), 1 a Reggio Emilia (invariato), 6 a Modena (invariato), 11 a Bologna (invariato), 2 a Ferrara (invariato), 1 a Rimini (invariato rispetto a ieri). Nessun ricovero in terapia intensiva a Imola, Ravenna e Forlì (come ieri). Così anche a Piacenza e a Cesena (aziende in ciascuna delle quali ieri se ne registrava 1).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 23.629 a Piacenza (+1), 28.671 a Parma (+12, di cui 7 sintomatici), 46.954 a Reggio Emilia (+3, tutti sintomatici), 65.781 a Modena (+10, di cui 6 sintomatici), 82.397 a Bologna (+4, di cui 3 sintomatici), 12.661 casi a Imola (invariato), 23.184 a Ferrara (+1), 30.556 a Ravenna (+7, di cui 4 sintomatici), 17.103 a Forlì (+1, sintomatico), 19.723 a Cesena (+3, di cui 2 sintomatici) e 36.275 a Rimini (+4, di cui 3 sintomatici)