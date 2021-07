Sorbi. E poi vi voglio. Vi voglio a piantare i sorbi in salita. Che le piante si piantano col cuore e non con i piedi, che quando si fa il buco con la vanga deve venire giusto anche se hai male. Perché le piante devono stare lì. Perché son belle, faranno i fiori, ed una ad una me le ricorderò.

Mio figlio non è capace a far buchi. E’ svogliato e non ne ha voglia. Dà 2 zampate, ma è ancora fatto male… e si vede che non ci pensa, che con un buco così la pianta muore. Vabbé, ho la pedana della vanga dal lato sbagliato. Mi viene meglio. Non è quello. DXXXX cavolo… mettici un pestone in più. Sei un umaraz, fai un buco che sia un buco. E mentre vanga mi parla di filosofia… Vanga poi parli, non parlare e poi pesti….

La facciamo la stradina, viene su, con gli alberini a destra… eppoi me ne frego di quel disgraziato di mio figlio, anche a sinistra. E sarà una linea, bella e fiorita. Perché i sorbi in salita si piantan male, ma poi restano come traccia del cuore.

(Davide Sani)