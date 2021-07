Ai ringraziamenti al personale del Direttore generale si è unito con enfasi il dottor Ignazio Tasca, direttore di ORL. “Alla fine della scorsa estate pensavamo di tornare alla normalità ma così non è stato e non nego che, oltre al dramma della pandemia e agli sforzi da tutti messi in atto per affrontarla, anche la convivenza di tante discipline chirurgiche in uno spazio così limitato non è stato facile. Se abbiamo superato questo momento complicato dobbiamo ringraziare l’abnegazione del personale medico ed infermieristico, ed oggi guardiamo con fiducia alla ripartenza e ai nuovi progetti da realizzare in questo nuovo reparto; in particolare, dal punto di vista didattico, nel futuro dell’Otorinolaringoiatria c’è una collaborazione con l’Università di Bologna, in quanto dal prossimo autunno sono stato chiamato all’insegnamento di Rinologia nella scuola di specialitá. Dal punto di vista clinico e gestionale invece puntiamo ad un miglioramento dei percorsi chirurgici ed assistenziali, ottimizzando i ricoveri ed incrementando l’attività di Day Surgery”.