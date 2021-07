Imola torna a riempirsi di musica, in attesa di “Imola in musica”, spostata quest’anno da giugno a settembre per ovvi motivi. L’estate si riempie di ritmi e note per ritornare al piacere della condivisione. Così a Imola, grazie all’indomita passione del Combo jazz Club, torna la musica ai piedi dei torrioni della Rocca sforzesca. Dopo lo stop 2020 causa Covid “La Vena del jazz” inaugura la sua XVIII° edizione. Da luglio a settembre si alterneranno gruppi con musicisti affermati, giovani e talenti emergenti che si faranno conoscere dal pubblico. Con un’attenzione alle espressioni del territorio che riserva crescenti sorprese.

Come sempre si propongono generi e ritmi diversi con contaminazioni interessanti e sperimentazioni allettanti non senza sicure conferme. In evidenza, a caratterizzare l’edizione 2021, le cantanti brasiliane Ivete De Souzah e Nilza Costa con le relative formazioni. Fra gli imolesi il nuovo trio della brava vocalist Irene Rugiero, il progetto della pianista cantante faentina Silvia Valtieri e il nuovo super quartetto del flautista Carlo Maver con il pianista Stefano De Bonis in un tributo al celebre flautista Herbie Mann.

Si nizia il mercoledì 7 luglio alle 21 con tre giovani musicisti imolesi talentuosi : Fabio Mazzini alla chitarra, il bassista Luca Pasotti, e l’oramai lanciatissimo batterista Youssef Ait Bouazza già colonna ritmica dei “Savana Funk”. I tre si cimenteranno in un energico jazz funk che spazia da classici del jazz a composizioni originali.

Mercoledì 14 luglio, la prima volta al Caffè della Rocca, del trio della pianista cantante faentina Silvia Valtieri, accompagnata dal contrabbassista Nicola Govoni e dal batterista Giacomo Ganzerli. La Valtieri già al fianco di John De Leo nella “Grande Abarasse Orchestra”, presenterà “The Dear Departed Past” un tributo a Dave Frishberg, grande pianista compositore e autore statunitense con una preziosa carriera ricca di importanti collaborazioni , ingiustamente poco conosciuto alla maggior parte degli appassionati di jazz italiani.

Mercoledì 21 luglio protagonista della serata sarà l’ottimo swing jazz manouche del quartetto dei “Gipsy Caravan” guidati dal bravo chitarrista Andrea Menabò vero specialista del genere . Una serata coinvolgente tra classici della grande tradizione di Django Reinhardt.

Mercoledì 28 luglio uno degli appuntamenti più attesi. Carlo Maver – Flute Fever And The Soulfites. Carlo Maver presenta un nuovo progetto. Messo da parte il bandoneon, Maver si è concentrato sul flauto, altro strumento di cui è specialista. Sarà un coinvolgente e originale tributo al grande flautista americano Herbie Mann contaminatore per eccellenza e fautore di un accattivante groove tra soul ,funky, Jazz e sonorità africane che lo resero, tra gli anni ’60 e ‘70 , un protagonista del genere in tutto il mondo. Per questo tributo Maver ha messo insieme un’ottima formazione che vede il pregiato pianista Stefano De Bonis ( già al fianco di Ettore Fioravanti , Cristina Zavalloni, Simone Zanchini) , il bassista Salvatore Lauriola e il batterista Andrea Grillini.

Mercoledì 4 agosto un nuovo originale trio al suo debutto nella rassegna del Caffè della Rocca. La giovane talentuosa vocalist imolese Irene Rugiero si presenterà accompagnata dal chitarrista Fabio Mazzini e dal noto trombettista e arrangiatore castellano Maurizio Piancastelli ( già al fianco di personaggi come Eugenio Colombo, Giancarlo Schiaffini, gli Stadio, Mirco Menna ecc). In scaletta un antologia di standards jazz intramontabili. Da H. Silver a B. Golson, da T. Monk a C. Mingus riarrangiati appositamente per un insolito trio voce, chitarra e tromba.

Mercoledì 25 agosto musica brasiliana con Ivete Souzah. Presenterà il suo appassionante progetto “Afro in Jazz-Brasil”. Brasiliana, originaria di Belem , vanta una lunga carriera professionale nel mondo. Ivete ci delizierà con una serata all’insegna dei ritmi afro-brasiliani con tutta la poliritmia, le dinamiche e il swing nei tempi del Jongo, Sirimbo, Lundù-Marajoara, Candomblè, Samba di Coco, Frevo, Maracatu, Chamamé e Milonga. Tutto rivisitato e adattato in chiave moderna senza perdere di vista il concetto del Jazz. Al suo fianco il pianista Maurizio De Gasperi e il batterista Leo “Tormento” Pestoduro già batterista dei primi “Skiantos”

Gli ultimi due appuntamenti sono inseriti nel programma di Imola in Musica.

Mercoledì 1 settembre ancora musica brasiliana con il quartetto della nota cantante Nilza Costa. Presenterà il suo nuovo cd “Le Notti di San Patrizio!!” realizzato per l’etichetta “Brutture Moderne” . Con lei, anche in questa nuova avventura musicale, gli ottimi Daniele Santimone alla chitarra , Massimo Zaniboni al sax e flauto e il maestro Roberto Rossi alla batteria e alle percussioni.

Giovedì 2 settembre la Vena si chiude con la splendida voce di Lisa Manara ormai nota al pubblico. Insieme al bravo chitarrista imolese Riccardo Ferrini, presenterà un suo rodato progetto dedicato alla sua anima più soul e blues.

Tutti i concerti inizieranno alle ore 21.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0542/28112. Sarà applicata la normativa in materia di sicurezza sanitaria. Il programma è a disposizione nei siti http://www.combojazzclub.com/ http://www.caffedellarocca.com .

Altri appuntamenti

Domenica 4 luglio alle 21 presso la Casa del Fiume di Borgo Tossignano DOMENICO CALIRI /DAVIDE BRILLANTE “The Flemings Guitar Duo” Domenico Caliri – chitarra – Davide Brillante – chitarra

Per la rassegna “Orti Jazz 2021″ un ricco programma con inizio lunedì 5 luglio alle 21,15 Con LES FAUVES TRIO (Swing Jazz Manouche) Gioele Tagliaviva –chitarra solista – Antonio Balsamo- chitarra ritmica – Viasa Basili – contrabbasso

Lunedì 12 Luglio ore 21,15 JAZZ PROMOTION QUINTET (Jazz) Guido Guidoboni – tromba – Luca Soddu – sax tenore – Daniele Dall’Omo – chitarra – Gianfranco Toscano – contrabbasso – Michele Cellamare – batteria

Lunedì 19 Luglio ore 21,15 “SHELL AND LULLABIES” ( Vocal Jazz ) “Voci dal mare, canzone lungo il fiume” Sara Tinti – voce – Federico Rubin – pianoforte – Gianfilippo Invincibile – batteria

Lunedì 26 Luglio ore 21,15 BELTRANI DUO (Jazz) Pietro Beltrani – pianoforte -Luca Beltrani – chitarra

Martedì 31 agosto ore 21,15 DANIELLA FIRPO (Brasil) “BRASIL HOMENAGEM” Daniella Firpo – voce – Daniele Santimone – chitarra – Paolo Caruso – percussioni

(v.g.)