Castel San Pietro (Bo). Per chi avesse perso la puntata di “Una gita fuori porta” dedicata a Castel San Pietro Terme e andata in onda su Sky martedì 6 luglio, c’è ancora la possibilità di vederla cliccando sul link: https://fb.watch/v/6Ci39rTBL/

La puntata castellana prende il via da piazza XX Settembre con il sindaco Fausto Tinti, per poi esplorare le vie del centro, il Cassero, il Giardino degli Angeli. Si prosegue con una “dolce” visita l’Osservatorio Nazionale del Miele e la scoperta di una vera prelibatezza come il savoiardo castellano, poi un momento di totale relax immersi nell’incantevole scenario di Palazzo di Varignana, una visita allo storico Caseificio Comellini per vedere da vicino la produzione del formaggio Castel San Pietro, una tappa dedicata al benessere alle Terme di Castel San Pietro e all’Anusca Palace Hotel, e un’altra dedicata a sport, attività all’aria aperta ed ecosostenibilità al Golf Club Le Fonti. Il viaggio si conclude con una wine experience alla Cantina Umberto Cesari.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sui canali istituzionali del Comune di Castel San Pietro Terme: sito web www.cspietro.it, Facebook www.facebook.com/cspietro/, Youtube https://www.youtube.com/user/comunecspt e Instagram