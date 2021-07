Castel San Pietro (Bo). E’ stato posticipato a domenica 18 luglio il primo appuntamento delle prove libere della Carrera. La decisione è stata presa in accordo da Associazione Club Carrera, Amministrazione Comunale e Pro Loco di Castel San Pietro Terme per garantire la massima tutela di atleti e pubblico e il rispetto delle normative anti Covid 19.

Non si terranno quindi le prove libere che erano previste domenica 11 e mercoledì 14 luglio e la prima opportunità per rivedere in pista piloti e spingitori impegnati nei primi allenamenti ufficiali della Formula Uno ecologica castellana sarà domenica 18, dalle ore 9 alle 12, sul rettilineo di viale Terme. Come sempre, la strada sarà chiusa al traffico per tutta la durata delle prove.

Confermati al momento i successivi appuntamenti con le prove libere di mercoledì 21 e 28 luglio, entrambi nel centro storico dalle 21 alle 23,45. Le prove libere della Carrera sono inserite nel cartellone di #CastelloRIPaRTE.

Aggiornamenti sui canali istituzionali del Comune di Castel San Pietro Terme: sito web www.cspietro.it, Facebook www.facebook.com/cspietro/, Youtube https://www.youtube.com/user/comunecspt e Instagram, sito web www.prolococastelsanpietroterme.it e pagina facebook della Pro Loco